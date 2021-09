Eric del Castillo lamenta que Kate sólo se dedique a trabajar: “Me da tristeza verla sola”

Eric del Castillo reveló que ha regañado a su hija Kate del Castillo por estar enfocada al cien por ciento en su carrera como actriz y no dedicarle tiempo al ámbito personal.

Y es que, Eric del Castillo confesó sentirse triste al ver Kate del Castillo tan alejada de su familia por sus compromisos laborales en diversos países.

Pero Eric del Castillo dijo que lo que más le pesa es que pasan los años y Kate del Castillo sigue sin pareja y sin hijos, situación que desea, cambie antes de que él muera.

Eric del Castillo acudió al programa ‘Montse y Joe’, donde habló sobre su relación con Kate del Castillo, señalando que no está de acuerdo con algunos aspectos de su vida.

Cuando le preguntaron si Kate le ha hecho caso y ha dejado de hacerse tatuajes, Eric del Castillo dijo ignorarlo, pues casi no puede ver a su hija:

Ante su queja, Montserrat Oliver, quie es gran amiga de Kate, le hizo ver al primer actor que en gran parte él es responsable de que Kate del Castillo sea tan trabajadora.

El primer actor aceptó que le inculcó profesionalismo a Kate, pero dijo que hay cosas más importantes que el trabajo:

“El otro día la regañé un poquito. Le dije: ‘No todo en la vida es la profesión, trabajas tanto que no le das tiempo a tu vida personal. Tienes que cuidarte más, no todo es la carrera, carambas.’ […] Me da tristeza verla sola”

Eric del Castillo