Pese a que es un asunto legal, Eric del Castillo asegura que a su hija Kate la dañaron y fue víctima de persecución política.

La actriz, Kate del Castillo se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se diera a conocer que demandó una indemnización por 60 millones de dólares ( mil 247 millones 929 mil 800 pesos mexicanos ), sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) negó declararla víctima de persecución política, por lo que su padre, Eric del Castillo salió en su defensa.

Es de recordar que en el 2016, durante el gobierno del expresidente, Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), comenzó una investigación en contra de Kate del Castillo, luego de que se publicara que la actriz, junto a Sean Penn, sostuvo una reunión con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán , siendo señalada de operaciones de procedencia ilícita.

Ahora, el primer actor, Eric del Castillo, en entrevista para ‘Ventaneando’, aseguró que, pese a que es un asunto legal, su hija, Kate sí fue víctima de persecución política, y es que, tras reunirse con ‘El Chapo’, la también productora manifestó que perdió oportunidades de trabajo, además de que se dañó su reputación.

“Eso es cosa legal, ahí no me meto. Tiene su grupo de licenciados y es problema de ellos, pero de que fue víctima, por supuesto que fue víctima y todo México lo sabe”. Eric del Castillo

Eric del Castillo reconoce que “lastimaron” a su hija, Kate

Que la Fiscalía General de la República no reconozca a Kate como víctima de persecución política, Eric del Castillo lo calificó de “tonterías”, aunque externó que son asuntos políticos en los cuales prefiere no involucrarse.

“No vengan ahora con estas tonterías. Son cosas políticas que no me quiero meter, pero que lastimaron a mi hija, claro que la lastimaron, de eso no cabe duda y esas personas de alguna forma tienen que ser juzgadas”. Eric del Castillo

El primer actor expresó su molestia de que las autoridades en el sexenio pasado se “ensañaron” solo en contra de Kate del Castillo, “por ser mujer”, cuando no fue solo ella la que visitó al narcotraficante, sino tres personas más, así que aseguró que “hicieron de ella lo que quisieron”.

Por último, Eric del Castillo puntualizó en que su hija, Kate no tiene nada de qué preocuparse, aunque se ha pronunciado acerca de que sus abogados no han tenido acceso a la carpeta de investigación en su contra, por lo que desconoce de qué se le acusa.