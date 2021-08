Eric del Castillo revela que tiene una enfermedad incurable: “No hay operación, nada qué hacer”

A más de un mes de haber sufrido una caída que lo llevó al hospital, Eric del Castillo se encuentra en franca recuperación, sin embargo, sus problemas de salud no han terminado.

En entrevista con Tv y Novelas, Eric del Castillo reveló que una enfermedad incurable lo aqueja y desde hace años le ha causado complicaciones para trabajar.

El padre de Kate del Castillo confesó que su enfermedad está relacionada con la vista, es hereditaria y, debido a que no existe cura, ha tenido que aprender a vivir con ella.

“Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… no hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego. Jamás”

Eric del Castillo