Pese a sus casi siete décadas de trayectoria en la actuación, Eric del Castillo dijo que ya no le dan trabajo por negarse a recibir la vacuna contra el Covid-19.

Un fúrico Eric del Castillo acusó que la forma como se ha informado sobre su postura ante la vacuna contra el Covid-19 le está haciendo “mucho daño” en el ámbito profesional.

Por ello, Eric del Castillo le envió un fuerte mensaje a sus críticos y dijo estar dispuesto a demostrar que está más sano que quienes han recibido la vacuna contra el Covid-19.

En entrevista para el programa ‘Hoy Día’, Eric del Castillo dijo que a dos años de la pandemia, su salud es envidiable gracias a la medicina alternativa.

Tan confiado está de ello, que Eric del Castillo se dijo dispuesto a hacerse una prueba para callarle la boca a sus detractores:

“Estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe, estamos saludables. Me quiero hacer una prueba, no porque dude de mi salud, sino para decirle a mucha gente, ‘estoy sano, punto, ya no me estén fregando’” Eric del Castillo, actor

Eric del Castillo: “Estoy más sano que los que se vacunan”

Con los ánimos encendidos, Eric del Castillo reveló que su postura ante la vacuna contra el Covid-19 está afectando su carrera.

“Es que ya me da coraje, de verdad, porque están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño” Eric del Castillo

Pese a ello, Eric del Castillo dijo que no está dispuesto a cambiar de parecer pues está seguro de tener mejor salud que quienes han recibido la vacuna contra el Covid-19 :

“En fin, si me quieren contratar, bien, y si no, me da lo mismo, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Ahora, si me quieren contratar, que me hagan una prueba, a lo mejor estoy más sano que los que se vacunan” Eric del Castillo

Eric del Castillo: “Si no hay libertad, ya nos llevó la chingada”

Sobre el contagio de Covid-19 que tuvo hace unos días su hija Kate, Eric del Castillo dijo que se encuentra bien, destacando que se contagió pese a estar vacunada:

“Kate está muy bien..., sí, sí tiene síntomas porque se vacunó y dos veces, entonces esto es de risa” Eric del Castillo

Pese a ello, Eric del Castillo aseguró que no está en contra del fármaco que combate al coronavirus, como dicen quienes lo tachan de ‘antivacunas’.

De hecho, el actor reconoció que gracias a la vacuna contra el Covid-19, la letalidad del coronavirus ha disminuído drásticamente:

“Yo no estoy en contra de la vacuna y debo reconocer que gracias a la vacuna han bajado las defunciones y eso lo reconozco y, vacúnense, por favor, si eso... yo no, nosotros sentimos que no lo necesitamos, punto” Eric del Castillo

Finalmente, Eric del Castillo defendió su derecho a decidir si se aplica o no la vacuna contra el Covid-19: