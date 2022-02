Enrique Guzmán revela en su cumpleaños quién fue la única mujer que amó en su vida y ni tanto. El cantante deja atrás la polémica con Frida Sofía y festejó a lo grande un año más de vida.

Para celebrar su cumpleaños número 79, Enrique Guzmán acudió al programa Hoy donde recordó grandes momentos de su vida incluidos su pasado amoroso.

El programa Hoy realizó un homenaje a Enrique Guzmán e incluso se comunicaron con Angélica María, quien recordó el noviazgo que tuvo con el cantante.

Este martes 1 de febrero Enrique Guzmán apareció en el programa Hoy para celebrar su cumpleaños. En compañía de Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galilea Montijo el cantante recordó grandes momentos.

Durante su conversación con las conductoras, Enrique Guzmán recordó los romances que tuvo en su vida, pero señaló que la mujer quien se le fue viva fue Rocío Dúrcal.

“Esa se me fue viva. Es el amor de mi vida, no quiso”

Enrique Guzmán señaló que gracias a que nunca tuvo una relación amorosa con Rocío Dúrcal pudieron ser grandes amigos, que nunca cambió.

Durante su conversación Enrique Guzmán señaló que siempre se fue de fiesta con Rocía Dúrcal pues ha ambos les encantaba salir.

En ese momento el programa Hoy mostró una actuación de Enrique Guzmán con Angélica María, quien señaló que todavía tenía tiempo.

“Ese (tren) no se me ha ido todavía, ese todavía falta (…) todavía no, ¿me esperas? .... (mi esposa) me dará permiso”

Enrique Guzmán