Enrique Guzmán habla sobre la gira entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio

Enrique Guzmán habló sobre la gira entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio que según se rumora, pondrán en marcha las cantantes el próximo año, tras años de rivalidad.

Y es que, por todos es conocido que en los años 90 Alejandra Guzmán y Paulina Rubio protagonizaron un triángulo amoroso con Erik Rubín que las volvió enemigas.

A más de 20 años de distancia, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio habrían superado los resentimientos y estarían alistando una gira, lo que a Enrique Guzmán parece preocuparle.

Así lo dejó entrever el roquero en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, donde le preguntaron si está emocionado por la gira que haría su hija con Paulina Rubio.

Enrique Guzmán dijo que no sabe a ciencia cierta si la gira se realizará, pero en caso afirmativo, consideró que su hija tendrá que hacer un gran esfuerzo para que todo salga bien :

Titubeante al hablar del asunto, el cantante de ‘La Plaga’ dijo que la clave en la posible gira será que Alejandra Guzmán encuentre la forma de sobrellevar a Paulina Rubio :

Enrique Guzmán señaló que de lo poco que sabe sobre la gira, se enteró que no sólo Alejandra Guzmán y Paulina Rubio estarían involucradas :

“Algo he sabido y algo me han contado porque creo que iban a ser dos o tres personas... no se bien en lo que va, yo no me meto en sus negocios, igual que ella no se mete en los míos”

Enrique Guzmán