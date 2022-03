El cantante mexicano Enrique Guzmán compartió todos los pormenores sobre la salud de Alejandra Guzmán, su hija, quien ha enfrentado muchas complicaciones por un procedimiento de glúteos que se realizó en 2009.

En una entrevista para el programa ‘Hoy’, Enrique Guzmán ofreció algunas declaraciones sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán.

El intérprete, expuso que su hija optó por inyectarse ahora vitamina 12 y con ello comenzaron a crecerle los glúteos nuevamente.

Sin embargo, él cree que “¡ya no deben picarle las nalgas con nada!”.

Recordemos que, Alejandra Guzmán se sometió a un retoque estético de glúteos hace más de 13 años, sin embargo, le aplicaron biopolímeros.

Los biopolímeros son s ustancias no aptas para el uso humano , pues afectan a diferentes tejidos, órganos, sistemas y produce lesiones irreversibles .

Por ello, Alejandra Guzmán debe estar muy al pendiente, pues una nueva infección podría ser mortal.

En una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, Alejandra Guzmán habló sobre la situación.

“Ha sido un proceso largo, bien largo. Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa”.

Alejandra Guzmán