Enrique Guzmán reacciona a las declaraciones de su nuera: “Habla más de lo que no debe”

Enrique Guzmán reaccionó a las declaraciones de su nuera Mayela Laguna, a quien se le escucha decir en un audio que Luis Enrique Guzmán, hijo del rockero, es flojo y machista.

Enrique Guzmán también habló sobre la salud de su esposa Rosalba Welter, quien hace unos días fue hospitalizada, razón por la cual solicitaron donadores de sangre en redes.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Enrique Guzmán habló por primera vez sobre el escándalo que protagoniza la esposa de su hijo Luis Enrique Guzmán.

A las afueras del hospital donde está internada su esposa, Enrique Guzmán señaló que en los últimos días ha estado muy pendiente de la salud de su esposa.

Por ello, dijo, no está muy enterado del escándalo que involucra a su hijo Luis Enrique Guzmán y a su esposa, no obstante, consideró que su nuera hizo mal.

Pese a ello, dijo que hasta donde sabe, la relación de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna marcha bien:

Enrique Guzmán no quiso hablar más del tema con ‘Ventaneando’, argumentando que está muy poco enterado de la situación:

Respecto a la salud de su esposa, Enrique Guzmán aprovechó las cámaras para agradecer a las personas que acudieron a donarle sangre:

Sobre los motivos que llevaron a su esposa al hospital, Enrique Guzmán comentó que todo se deriva de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece:

“El problema es su EPOC… el intercambio de oxígeno, hay un momento en que si no es suficiente oxígeno en su sistema, entonces ya no hay ese intercambio de oxígeno tan importante en los pulmones, se le hicieron estudios, no tiene trombos en ningún lado afortunadamente, al transferirle sangre nueva, y pues ya está mucho mejor […] La semana que viene cumplimos 43 años de casados… me la voy a llevar a comer por ahí”.

Enrique Guzmán