Alejandra Guzmán manifestó en una entrevista, que había perdido la esperanza en las bioseries, ya que con la suya quedó inconforme y reveló la razón.

“La Guzmán” fue el nombre de la bioserie de Alejandra Guzmán, la cual se transmitió en 2019 a través de Imagen Televisión.

Ahora la cantante de “Hacer el amor con otro”, reveló en una entrevista con “Ventaneando”, que no quedó conforme con su bioserie y que perdió la esperanza en este tipo de “tributos.

Alejandra Guzmán expresó que en su bioserie hubo muchas alteraciones a pesar de que ella les compartió a detalle los eventos relevantes de su carrera.

Menciona que llegó un momento donde no sabía identificar a qué personajes se referían , ya que le “juntaron a todos”.

“Yo de las series ya no creo mucho porque yo platiqué y luego ya me juntaron a todos, entonces yo ya no sabía que novio era cuál, ni qué onda porque juntaron a todos”

