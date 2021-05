Después de que Frida Sofía acusará a su abuelo, Enrique Guzmán de hacerle tocamientos indebidos , el cantante concluyó que lo hizo en busca de fama y dinero.

La familia Pinal Guzmán sigue en la mira del mundo del espectáculo, desde que Frida Sofía declarará a Gustavo Adolfo Infante sobre el supuesto hecho.

Mientras que Enrique Guzmán se ha enfocado en desmentir lo dicho por su nieta , ante ello, habló sobre su teoría para el programa ‘Hoy’.

En la entrevista realizada para el programa ‘Hoy’, Enrique Guzmán enseñó algunas pruebas con las que él dedujo que Frida Sofía como lo hizo por dinero.

Comentó que tanto el dinero como la fama, son dos situaciones que “mueven” a Frida Sofía.

Además, recordó una entrevista en la que ella misma decía que era “el abuelo más cool” de todos.

Frente a los micrófonos, Enrique Guzmán mencionó que a Frida Sofía le dolió que Alejandra Guzmán le quitará el gasto.

Pues explicó que Frida vive en un departamento de lujo en Miami, que obtuvo como regalo de su mamá. Sin embargo, piensa que ya no tuvo para mantenerlo.

“En ese momento ya no tiene modo de… no sé, pagar el mantenimiento o estacionamiento, o qué se yo y entonces vende la entrevista”.

Al punto de vista de Enrique Guzmán, Frida Sofía vendió la entrevista a Gustavo Adolfo Infante , pues se muestra a favor de ella.

Sin embargo, Enrique Guzmán señaló que con el paso del tiempo, van saliendo cosas a la luz, como por ejemplo, que “es muy violenta”.

“Vamos encontrando cosas que no son tan verdaderas, es difícil, es violenta…”.

Por otra parte, Enrique Guzmán comentó que Frida aspira a ser la artista que pueda “pisotear” a su mamá y todos los demás artistas.

“Ella cree que es una chingona, yo creo que lo hace más por fama, por dinero no sé, no lo he averiguado”.

Enrique Guzmán, cantante.