Enrique Guzmán cambió de opinión sobre su nieto Apolo tras desconocerlo, como si el rechazo al niño fuera poca cosa.

A mediados de 2023, Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- aseguró que Apolo no era su hijo biológico.

Posteriormente, Enrique Guzmán hizo lamentables declaraciones: “No tengo nieto, no lo conozco. Eso no es mío”.

Luis Enrique Guzmán exhibe que el hijo que crió con su ex, Mayela Laguna, no lleva su sangre

Luis Enrique Guzmán no acudió al hospital a ver a Apolo, hijo de Mayela Laguna, porque nunca creyó en su enfermedad

El sábado 6 de abril fue la boda de Jordana Guzmán, hija de Luis Enrique Guzmán.

La boda reunió a la familia Guzmán y Enrique Guzmán -de 81 años de edad- fue cuestionado sobre su nieto Apolo, de 4 años de edad.

Apolo cortó todo contacto con la familia Guzmán desde que Luis Enrique Guzmán lo desconoció como su hijo.

Después de las lamentables declaraciones de Enrique Guzmán, donde aseguraba que el niño no era de su familia, el cantante ya caminó de opinión.

“No lo he visto (a Apolo) me gustaría que todo eso se arreglara (la paternidad de Apolo) pero eso no está en mis manos”

Enrique Guzmán