Ya pasó más de un año desde que Luis Enrique Guzmán negara a Apolo, el hijo que crió con Mayela Laguna. A pesar de que tiene instancias legales para la prueba de paternidad, insiste que no es su hijo.

En junio del 2023, con una prueba de paternidad que aseguran fue hecha por internet y comprada en una marketplace, Luis Enrique Guzmán salió a decir que el hijo que crió con Mayela Laguna no era suyo.

Ante ello se ha venido una ola de procesos legales para que Mayela Laguna -de 40 años de edad- demuestre que Apolo sí es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, pero él prefiere seguir negándolo.

Ahora, ante el problema que Apolo tiene de salud y del que Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- tiene conocimiento, prefirió ir a los juzgados porque no tiene temor a la prueba de ADN.

Ya no solo se trató de un comunicado y tampoco prefirió esperar a las instancias legales; Luis Enrique Guzmán volvió a negar rotundamente -pero ahora ante la prensa- su paternidad a Apolo.

Como se sabe, luego de que el hijo de Silvia Pinal -de 93 años de edad- negara que Apolo fuera su hijo, Mayela Laguna -la madre-, prefirió irse por la forma legal para demostrar que sí es el padre.

Ante ello, el pasado 21 de febrero, Mayela Laguna, Apolo y Luis Enrique Guzmán tenían una cita en los juzgados de la CDMX, para realizarse la prueba de ADN autorizada por las leyes mexicanas.

Sin embargo, ante la situación médica que actualmente pasa Apolo -de 4 años de edad- y de la que Luis Enrique Guzmán está enterado, no pudo asistir el menor con su mamá.

A pesar de esto, Luis Enrique Guzmán decidió sí ir a los juzgados en la colonia Doctores, aunque sabía que la prueba de ADN no se iba a poder hacer.

Por ello, Luis Enrique Guzmán decidió aprovechar la asistencia de la prensa para ahora decir abiertamente ante los medios que Mayela Laguna lo engañó y Apolo no es su hijo.

En más de una ocasión, Luis Enrique Guzmán subrayó que Apolo no es su hijo, asegurando que tiene la verdad y certeza de que es así.

“Aquí hay alguien que no es inocente y que se ha valido de la mentira (...) estoy cien por ciento seguro que no es mi hijo, todo es mentira, todo es una mentira de esta señora, empezando porque el hijo no es mío, estoy aquí [en los juzgados] para hacerme la prueba, no va a salir positiva, ella sabe la verdad (...) Todo es una mentira de la que yo he estado siendo parte de este engaño horrible”.

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal.