La familia de Silvia Pinal volvió a dar de qué hablar, pero esta ocasión no fue un escándalo, sino la boda de Giordana Guzmán, una de las nietas poco conocidas de la primera actriz.

A través de reporteros independientes del mundo del espectáculo, se dio a conocer que el 6 de abril, se celebró la boda de Giordana Guzmán, la nieta de Silvia Pinal, hija de Luis Enrique Guzmán.

En el pasado, Giordana Guzmán dio de qué hablar cuando se declaró bisexual, situación ante la que hasta Silvia Pinal -de 93 años de edad-, declaró.

Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal e hija de Luis Enrique Guzmán. (giorgeous / Facebook)

Pero ¿quién es la renombrada Giordana Guzmán? Te contamos algunos datos de la hija de Luis Enrique Guzmán, como:

¿Quién es Giordana Guzmán, la nieta de Silvia Pinal?

Giordana Guzmán dio de qué hablar durante el fin de semana, pues se casó el 6 de abril en la casa de su abuela Silvia Pinal, pero ¿quién es?

Giordana Guzmán es la hija de Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- junto a Viviana. Se dice que este fue fruto de una relación adolescente.

Giordana Guzmán con su mamá Viviana. (Especial)

Sin embargo, debes saber que Giordana Guzmán no es la hija mayor de Luis Enrique Guzmán, sino Schersa, quien nació fruto de la relación adolescente del hijo de Silvia Pinal con Viviana.

Viviana tenía 17 años cuando quedó embarazada de Schersa y luego nació Giordana Guzmán.

Por lo que se sabe, Giordana Guzmán junto a su hermana y su madre, tienen buena relación con Luis Enrique Guzmán, pues hasta el 2023, él compartía reuniones con ellas en redes sociales.

En lo que respecta a Giordana Guzmán, es fundadora de Giordana Jewelry, una marca de joyería personalizada, donde usa oro, plata y piedras naturales para la confección de joyas.

Marca de joyería de Giordana Guzmán. (giordanajewelry / Instagram)

La nieta de Silvia Pinal decidió enfocar su vida a este emprendimiento, negándose a formar parte de la farándula donde sobresale la familia Pinal.

Por otra parte, la hija de Luis Enrique Guzmán sí ha tenido apariciones en medios de comunicación, pero solo para promocionar su marca de joyería.

Se sabe Giordana Guzmán se define con orientación sexual queer, aunque en un principio dijo que era bisexual, sin embargo, aclaró que no todo se trató de una mala explicaciones sobre su sentir.

“Hay un término con el que me siento identificada que es queer, porque no creo que el amor tenga límites (...) creo que no utilicé el término correcto [bisexual] pero la verdad es que lo que menos me gusta es ponerse una etiqueta”. Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal.

Se sabe que Giordana Guzmán, se casó el 6 de abril con Justin Ángel en la casa de su abuela, Silvia Pinal.

Giordana Guzmán y su esposo Justin Engel. (giorgeous / Facebook)

¿Qué edad tiene Giordana Guzmán?

Se cree que Giordana Guzmán tiene 31 años de edad, aunque es información no verificada.

Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal e hija de Luis Enrique Guzmán. (@giordanaguzman / Instagram)

¿Quién es el esposo de Giordana Guzmán?

El esposo de Giordana Guzmán es Justin Engel, de edad desconocida. El enlace matrimonial se llevó a cabo el 6 de abril en la casa de Silvia Pinal.

Sobre Justin Engel se sabe que es de nacionalidad española y que conoció a Giordana Guzmán cuando entró a una exposición de joyería en la colonia Roma, siendo ella una de las expositoras.

Justin Engel, esposo de Giordana Guzmán. (LinkedIn)

Luego de ahí, Justin Engel la invitó a salir y a la fecha de matrimonio tenían 4 años de novios.

Por otra parte, la historia de amor narra que Luis Enrique Guzmán influyó en que la relación de Giordana con Justin Engel se diera, pues este animó a su hija a que lo invitara a un viaje familiar a Acapulco.

“Íbamos a ir a un viaje a Acapulco y mi papá me dijo -nos vamos el viernes, y yo había quedado de verlo el martes para una cita. Mi papá llega diciéndome que el viaje se iba a adelantar, pero yo le dije que iba a ver al chico que me gustaba. Me dijo -invítalo a Acapulco el fin de semana”. Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal.

Justin Engel se burló de que el viaje de un fin de semana como cita con Giordana Guzmán terminó con un mes de convivencia con la familia Pinal en Acapulco.

Giordana Guzmán y su esposo Justin Engel. (giorgeous / Facebook)

De datos sobre el esposo de Giordana Guzmán, se conoce que es consultor senior de estrategia en Parthenon desde hace casi 3 años.

Justin Engel, el esposo de Giordana Guzmán, es licenciado en econometría y economía. Además de que habla:

Inglés

Español

Alemán

Irlandés

¿Qué signo zodiacal es Giordana Guzmán?

Se desconoce qué signo zodiacal es Giordana Guzmán, debido a que no se sabe su fecha de nacimiento.

Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal e hija de Luis Enrique Guzmán. (giorgeous / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Giordana Guzmán?

Se cree que Giordana Guzmán no tiene hijos.

Sin embargo, se sabe que Giordana Guzmán, la nieta de Silvia Pinal, tuvo un aborto por decisión propia.

¿Qué estudió Giordana Guzmán?

Se desconoce cuál es el nivel de estudios de Giordana Guzmán, la nieta de Silvia Pinal.

Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal e hija de Luis Enrique Guzmán. (giorgeous / Facebook)

¿En qué ha trabajado Giordana Guzmán?

Actualmente, Giordana Guzmán trabaja como fundadora de Giordana Jewelry, su marca de joyería. De donde también es diseñadora.

Por otra parte, Giordana Guzmán también ha ejercido como maestra en diseño de joyería, mediante cursos por Zoom.

¿Cuáles son las polémicas de Giordana Guzmán?

A pesar de que Giordana Guzmán está alejada del mundo del espectáculo, el ser hija de Luis Enrique Guzmán y nieta de Silvia Pinal la deja en el ojo público. De modo que estás han sido sus polémicas:

Declaración de bisexual/queer

Rechazo a la versión de Frida Sofía sobre Enrique Guzmán

La primera polémica de Giordana Guzmán sucedió cuando se hizo tendencia al declararse bisexual, pero luego corrigió su preferencia sexual como queer.

Ante ello, hasta su abuela Silvia Pinal se posicionó diciendo que respetaba su decisión, pero llamando la atención que lo hacía porque no quería entrar en conflicto.

“No sabía esas declaraciones, pero no sé, cada quien su vida ¿no? No es que apoye a la comunidad, lo que pasa es que trato de subsistir, pero cada quien su vida”. Silvia Pinal, actriz.

Sin embargo, Luis Enrique Guzmán, su padre, aceptó totalmente la orientación sexual de su hija.

Otra de las polémicas de Giordana Guzmán fue cuando habló sobre la acusación de Frida Sofía a su abuelo Enrique Guzmán, por tocamientos.

La conversación filtrada por Alex Kaffie, señalaba que Giordana Guzmán acusaba a Frida Sofía de tratar de “chingar” a la familia de Silvia Pinal, con las declaraciones contra su abuelo.

Por otra parte, en la conversación filtrada también se leía que la nieta de Silvia Pinal, aseguraba que por sus declaraciones, Frida Sofía “ya no tiene mi apoyo”.

Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal e hija de Luis Enrique Guzmán. (giorgeous / Facebook)

Sin embargo, fue la propia Giordana Guzmán quien dijo que la conversación filtrada fue “sacada de contexto” y que nunca se expresaría así de Frida Sofía.

“Sacaron de contexto la conversación que tuve con alguien en quien confiaba (...) los mensajes en Sale el Sol están manipulados para hacerme ver cómo alguien que no soy, no quiero hacer más revuelo ya. Mi opinión no debería importar y estoy cansada que me metan en asuntos que no son míos, aunque sean mi familia”. Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal.

Giordana Guzmán, la nieta de Silvia Pinal, resurgió en el mundo del espectáculo, luego de que se dio a conocer que se casó con Justin Engel, en casa de la primera actriz.

De forma sorpresiva se dio a conocer que la hija de Luis Enrique Guzmán eligió el 6 de abril como la fecha en que se uniría en matrimonio con su novio de hace 4 años.

Según lo que se sabe de la boda, fue vendida a una exclusiva revista, de modo que el acceso de la prensa a la ceremonia fue limitado.

En primera fila estuvo Silvia Pinal con su hija Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

La boda de Giordana Guzmán ha llamado la atención porque se presenta en medio de los escándalos que siempre protagoniza la dinastía Pinal.

Giordana Guzmán y su hermano Apolo. (giorgeous / Facebook)

Y es que además, gracias a la boda de Giordana Guzmán, Silvia Pinal se reencontró con su exesposo Enrique Guzmán, en su propia casa.

Se sabe que Giordana Guzmán tuvo seis damas de honor, las que se vistieron de rosa y entre las que estaba su hermana Schersa.

Según lo declarado por Luis Enrique Guzmán, “ya era hora” de que Giordana Guzmán se casará con Justin Engel, pues tenían el tiempo suficiente de novios.

Por otra parte, adelantó que la luna de miel de Giordana Guzmán será en Europa, donde también tendrán una ceremonia [boda] con la familia de su esposo.

Con información de ‘Ventaneando’, ‘TVNotas’, ‘Sale el Sol’ e ‘Infobae’.