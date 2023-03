En inalcanzable, Poncho de Nigris siente que Nuevo León es “el Estados Unidos mexicano” luego de que fue seleccionado para colocar la planta de fabricación de la compañía Tesla.

Poncho de Nigris -de 46 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que en Twitter señaló que Nuevo León está inalcanzable por todas las cosas que ofrece.

De acuerdo con el criterio de Poncho de Nigris, Nuevo León ofrece muchas cosas a diferencia de otros estados. Sin embargo usuarios de inmediato le recordaron que al igual que otros lugares también tienen muchas deficiencias.

Poncho de Nigris (@ponchodenigris / Instagram)

Poncho de Nigris cree que Nuevo León es “el Estados Unidos mexicano”

El 28 de febrero, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que Elon Musk construirá una planta de Tesla en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Varias celebridades se mostraron a favor de que la empresa de automóviles llegue a México. Tal fue el caso de Alfonso de Nigris, quien reside en ese estado.

Sin embargo el mensaje de Poncho de Nigris causó gran controversia y es que señaló que Nuevo León es “el Estados Unidos mexicano”.

Poncho de Nigris considera que Nuevo León se ha convertido en lo mejor que tiene México y es que debido a todo lo que se ofrece se ha convertido en inalcanzable.

Según el criterio de Poncho de Nigris, Nuevo León resalta en México por sus creadores de contenido, porque cuentan con las mejores empresas, sus equipos de futbol y sus emprendedores.

“En Nuevo León están los mejores creadores de contenido, las mejores empresas mundiales, los más carelas de la República, los mejores equipos de futbol y afición, montañas, emprendedores en potencia, somos el Estados Unidos mexicano, inalcanzable” Poncho de Nigris

Para rematar su mensaje, Poncho de Nigris señaló: “se tenía que decir y se dijo”.

Poncho de Nigris (@_PonchoDeNigris / Twitter)

No ha sido el único mensaje que escribió Poncho de Nigris sobre Nuevo León, ya que anteriormente también enlazó las cualidades del estado ya que señaló que a ellos no los compran con despensas.

“Lo mejor de vivir en Nuevo León es qué hay pura raza emprendedora. Ya traemos un chip de evolución del país, es el único estado que no se compra con despensas. O ustedes que opinan!?” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris (@_PonchoDeNigris / Twitter)

En otro mensaje Poncho de Nigris destacó que en 7 años Nuevo León va a ser la ciudad más chingona de México y ningún estado se les podrá comparar.

Sobre las críticas por la escasez de agua, Poncho de Nigris destacó que con la llegada de Elon Musk se van a bañar con botellas de agua.

“Nuevo León va a ser la ciudad más Chingona de Mexico en 7 años por mucho! Y no empiecen a Mamar que el agua que le decimos a @elonmusk que nos mande agua embotellada para bañarnos jajajajaa saludos! El Norte manda” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris (@_PonchoDeNigris / Twitter )

Tunden a Poncho de Nigris por decir que Nuevo León es “el Estados Unidos mexicano”

Tras viralizarse el mensaje de Poncho de Nigris, el influencer recibió varias críticas por decir que Nuevo León es “el Estados Unidos mexicano”.

“Pudiendo ser creador de contenido, empresario, futbolista, etc, preferiste salir del hoyo con “La Tigresa”, “Sugar baby de “La Tigresa” no es lo mismo que emprender”, “Llevan meses sin agua, a una ciudad chin… no le faltan servicios básicos”, “Los mejores equipos de futbol jajajajaja”, “Ya deja las drogas”, “No todos los regios somos así, ignórenlo para que se vaya” y “No tienen playa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En medio de todas las críticas que recibió, Poncho de Nigris escribió: “nunca se le tiran piedras a un árbol sin frutos”.