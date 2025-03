A Emilio Osorio -de 22 años de edad- le fue bien en La Casa de los Famosos México, pero aún así no recomienda participar.

En 2023, Emilio Osorio formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México con el team Infierno.

A pesar de que Emilio Osorio ganó popularidad con este reality, el cantante tiene una buena razón para no volver a participar.

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Emilio Osorio enfocó su carrera a la música y acaba de lanzar la canción “Doble T”.

Emilio Osorio realizó una conferencia de prensa para presentar su nueva canción y fue ahí donde reveló por qué no volvería a ser parte de un reality.

El también actor cree que La Casa de los Famosos México es muy conflictiva y la mayoría de sus participantes terminan mal.

Como ocurrió con Ricardo Peralta -de 36 años de edad- quien después de La Casa de los Famosos México 2024 fue abucheado en un evento público.

Incluso, cree que participar en este reality trae problemas legales y termina con la imagen de sus habitantes.

“No es que no lo recomiende por la presión, no lo recomiendo por el análisis que hice. No es muy difícil verlo, estuve en una casa donde la mayoría han salido mal y han salido con pedos legales y todo”

Emilio Osorio