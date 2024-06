Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, no quiere que lo embarren en los ataques contra Ángela Aguilar por su noviazgo.

El noviazgo de Ángela Aguilar -de 20 años de edad- ha generado críticas y hasta su familia se ha visto envuelta en escándalo.

Toda la familia de Ángela Aguilar ha sido cuestionada sobre la relación con Christian Nodal, pero su hermano mayor fue contundente al no querer saber nada.

Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- ha estado al margen de su papá e inició su carrera musical con apoyo de su padrastro.

A diferencia de su padre, Emiliano Aguilar quiso incursionar en el hip-hop y se está abriendo camino solo.

Es por eso que cuando le preguntaron de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, de 25 años de edad, no quiso hablar del tema.

“Yo estoy muy enfocado en lo mío, estoy enfocado en mi carrera y él (Pepe Aguilar) está enfocado en su carrera, no voy a decir que tenemos una mala relación”

Emiliano Aguilar niega que tenga una mala relación con Pepe Aguilar -de 55 años de edad- pero están distanciados.

“A mi hermana le deseo lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes en Instagram, cuando yo la neta no tengo nada que ver con esto, yo estoy muy enfocado en lo mío nada más”

Emiliano Aguilar