¿Está peleado con Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar? En pleno concierto Pepe Aguilar agradece a sus fans el apoyo que le han brindado a sus hijos.

Desde que Ángela Aguilar -de 20 años de edad- confirmó su romance con Christian Nodal, la dinastía Aguilar se ha encontrado en medio de la controversia.

Y es que en medio de la polémica por su noviazgo con Christian Nodal -de 25 años de edad- se dio a conocer un presunto distanciamiento entre Ángela Aguilar y Pepe Aguilar.

Aunque no ha querido pronunciarse sobre el romance de su hija, Pepe Aguilar -de 55 años de edad- si se tomó unos minutos para hablar de sus hijos en pleno concierto.

Pepe Aguilar decidió agradecer a sus fanáticos el apoyo que le han dado a sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar -de 24 años de edad- durante todo este tiempo.

La controversia por el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal también ha salpicado a Pepe Aguilar y es que todos desean conocer su opinión sobre el romance de su hija.

Consciente de la atención que tiene en estos momentos, Pepe Aguilar decidió agradecer a sus fanáticos por el apoyo que les han brindado a sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Fue durante su presentación del pasado 21 de junio en el Palenque de Gómez Palacio, en La Comarca Lagunera, Durango que Pepe Aguilar habló sobre el trabajo de sus hijos.

Durante su presentación, Pepe Aguilar estuvo acompañado por su hijo Leonardo Aguilar, quien se mantuvo muy atento a todo lo que pasaba en el espectáculo, además de cantar junto a su papá.

Ante la ausencia de Ángela Aguilar, Pepe Aguilar se tomó unos minutos para hablar sobre como sus hijos han sido acobijados en su carrera artística.

Y es que ya sería la tercera generación que se dedican a la música, generando una trayectoria importante dentro de la industria.

Pepe Aguilar confesó que se siente muy orgulloso de lo que han logrado artísticamente Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

“Antes de despedirme quisiera su atención, ya que la tengo en todas las redes quisiera su atención hoy tantito. Les quiero decir y agradecer porque llevo como 15 años de mi carrera entrenando a dos pedazos de mi corazón y artísticamente me siento muy orgulloso y también como personas, pero de lo que estoy hablando ahorita es artísticamente”

Sin referirse a uno en específico, Pepe Aguilar destacó que tras 15 años de haberlos apoyado ahora han crecido artísticamente.

Pepe Aguilar incluso bromeó con el hecho de que ahora sus hijos ya le cobran por salir en sus presentaciones y antes le pagaban para que los presentará en sus conciertos.

“Entonces pues ahora ya me cobran los cabrones cuando salen a cantar. Antes me pagaban para que los sacara, pero ya me cobran”

Pepe Aguilar