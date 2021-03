En Instagram, Elisa Vicedo arremetió contra Juan Osorio luego de que este señalara que podría contratar a Eleazar Gómez en sus futuras novelas.

El pasado 25 de marzo, Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional luego de aceptar que agredió a Tefi Valenzuela. Tras su salida Juan Osorio reveló que el estaría dispuesto a darle trabajo en uno de sus futuros proyectos.

Tras estas declaraciones, Elisa Vicedo recurrió a su cuenta de Instagram, donde arremetió contra el productor por defender a un actor que ha golpeado a una mujer.

Elisa Vicedo: “Ya no contrate a ningún golpeador, violador o abusador”

En sus Instagram Stories, Elisa Vicedo explotó contra Juan Osorio y destacó que es inaudito que un productor decida contratar a un hombre que acepto que golpeó a una mujer.

La actriz criticó las declaraciones del productor y puntualizó que Tefi Valenzuela no es la primera mujer que denuncia que el famoso la agredió.

“Perdón pero es inaudito, ¿cómo que aprendió la lección? Señor, no sabe de lo que habla, el joven no es la primera vez que agrede una mujer” Elisa Vicedo

Elisa Vicedo cuestionó que Juan Osorio dice apoyar a las mujeres, pero al mismo tiempo contrata a personas que las han agredido. En su mensaje también le recordó lo que paso con Eduardo Carbajal y los comentarios que realizó a Daniela Berriel .

“Ya la regó poniendo a Eduardo Carbajal en una novela suya y hablando mal de Daniela Berriel, que ya pidió usted disculpas” Elisa Vicedo

La actriz le pidió al productor Juan Osorio ser más responsable y no contratar a personas que han sido acusados de violentar a las mujeres.

“Ya no contrate a ningún golpeador, violados o abusador para sus novelas porque solamente damos un ejemplo negativo como sociedad” Elisa Vicedo

Elisa Vicedo pidió vetar a actores que tienen acusaciones de violencia en su contra y destacó que es momento de dejar de dar publicidad a actores que no se lo merecen.

“La gente aprende de la televisión y si este es el ejemplo que se les da entonces luego porque tenemos hombres misóginos, mujeres sumisas y hombres machistas en las calles” Elisa Vicedo

Por último, destacó que el que Eleazar Gómez se encuentre fuera de prisión no quiere decir que sea inocente.

“El que alguien esté en una suspensión de proceso, libertad condicional o el título que quieran poner no es igual a inocencia y si hay mas víctimas hay que pensar en ellas. Y en los traumas que tendrá para estas el ver a su agresor en la televisión. Por favor tengamos más respeto” Elisa Vicedo

Elisa Vicedo arremete contra Juan Osorio por señalar que podría contratar a Eleazar Gómez pic.twitter.com/hMqA7YSSYa — Fabiola (@Fabiola34070791) — Fabiola (@Fabiola34070791) March 29, 2021

Elisa Vicedo defiende a Tefi Valenzuela por llegar a un acuerdo con Eleazar Gómez

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Elisa Vicedo destacó que el caso de Eleazar Gómez era un buen momento para que las autoridades mexicanas sentarán un precedente de que no se va a permitir agresiones contra las mujeres.

Sobre las críticas que ha recibido Tefi Valenzuela, la actriz destacó que muchas veces las mujeres no tienen opción y se ven obligadas a aceptarlo.