Elisa Vicedo explota tras la salida de Eleazar Gómez de la cárcel

Elisa Vicedo arremetió contra las autoridades mexicanas por haber concedido la libertad a Eleazar Gómez luego de agredir a Tefi Valenzuela.

Luego de permanecer en prisión durante 4 meses, el 25 de marzo Eleazar Gómez salió de la cárcel luego de reconocer que agredió a su exnovia Tefi Valenzuela.

A través de sus Instagram Stories, Elisa Vicedo explotó contra las autoridades mexicanas por permitir que el actor tenga su libertad condicional, cuando hay varias mujeres que lo han acusado de violencia.

Elisa Vicedo: “Me parece una mentada de madre lo que está pasando con Tefi Valenzuela”

En una primera publicación, Elisa Vicedo compartió la noticia de que Eleazar Gómez había obtenido su libertad condicional por tres años luego de haber aceptado que si agredió a Tefi Valenzuela.

En su mensaje la actriz destacó que se habla de una persona que ha golpeado a las mujeres y que no merece quedar en libertad.

“Nunca olviden que es un golpeador de mujeres, no merece la libertad” Elisa Vicedo

Elisa Vicedo sobre Eleazar Gomez @vicedoelisa

Posteriormente compartió un video en el que arremetió contra las autoridades que le concedieron la libertad condicional al actor. Además recordó que hay varias denuncias en contra del famoso de 34 años por agresiones físicas.

“Quiero decir que me parece una mentada de madre lo que está pasando con Tefi Valenzuela y con Jen, no puedo creer que alguien que haya casi llegado a asesinar a alguien, que haya abusado tantas veces de ella, aunque sea físicamente de estas mujeres y psicológicamente, pueda llegar a tener libertad condicional” Elisa Vicedo

Elisa Vicedo destacó que con este tipo de resoluciones las autoridades solo demuestran que en México todavía no se está listo para poder eliminar la violencia contra las mujeres .

“Eso demuestra que el país todavía no está listo, que el país necesita que sigamos luchando y que pongamos la mano dura” Elisa Vicedo

Elisa Vicedo llega a acuerdo con Eduardo Carabajal tras denunciarlo por agresión

Cabe recordar que la actriz se encuentra en pleno proceso legal en contra de Eduardo Carabajal . Elisa Vicedo denunció al actor por agresión y abuso sexual.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ se reveló que Vicedo llegó a un acuerdo por la acusación de agresión, pero continúa la denuncia por abuso sexual.

“El proceso por violación sí continúa. La realidad es que ni siquiera yo sé porque nunca ha avanzado, he estado tres veces pidiendo la orden de aprehensión, la última vez fue hace año y en la antesala de justicia del Tribunal Superior de Justicia” Elisa Vicedo

En ese momento la actriz cuestionó que a diferencia del caso de Nath Campos , las autoridades no han emitido una orden de aprehensión en contra de su agresor.