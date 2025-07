¿Elaine Haro se burló del colchón de Sian Chiong en live de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025? Le reviven cuando decía que el actor era su “hermanito”.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro -de 21 años de edad- causó gran controversia por sus comentarios sobre lo que pasó con cuarto Tierra en la emisión anterior del reality.

Elaine Haro se burló del colchón de Sian Chiong en live de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025

Elaine Haro fue la última habitante confirmada antes del estreno de La Casa de los Famosos México 2025.

Antes de su ingreso al reality, Elaine Haro ha causado gran controversia por burlarse de lo que pasó con el colchón de Sian Chiong en La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que en un live de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro se refirió al humor que podría mostrar en el reality.

“El humor depende mucho de qué tan humor negro sea. Yo no soy tanto de humor negro, pero no me tomo las cosas personales cuando es de juego, sí me aguanto, me gusta aguantarme porque hay que reírse” Elaine Haro

Fue en ese momento que Elaine Haro se refirió al problema que se generó cuando el Team Mar le sacó el colchón a Sian Chiong luego de que descubrieron que se encontraba con Tierra.

“Ay, sí, y yo la primera semana: ‘Quién se robó mi colchón, eso no me parece justo, eso me parece una falta de respeto porque todos aquí estamos conviviendo buena onda’. Aquí hablo mucho, pero ya veremos allá adentro lo que tal, qué cosas hago” Elaine Haro

Esta situación generó un gran problema, pese a que solo se trato de una broma y ya se había realizado en la versión anterior.

Pero no fue el único comentario que Elaine Haro hizo sobre el colchón de Sian Chiong y es que reveló que ella es muy chillona y señaló que eso no lo vean como que se está haciendo la víctima.

Fue en ese momento que Elaine Haro confesó que ella lloraría en La Casa de los Famosos México 2025 por cosas importantes y no porque le saquen su colchón.

“Seguramente me van a ver chillar (en La Casa) pero chillar por cosas buenas... no porque me sacan el colchón y cosas de esas” Elaine Haro

Elaine: yo soy bien chillona no para lo malo no por un colchón JAJAJAJAJAKAKAKAKAKAKAKAK #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/08CCjfl5fc — tu_chismose (@AmoinfernalV) July 23, 2025

El video de Elaine Haro de inmediato se viralizó en las redes sociales, sin embargo usuarios la criticaron porque le recordaron cuando decía que Sian Chiong era su “hermanito”.

“Mi hermanito Sian es una persona muy linda, buen amigo, educado, honesto. Lo conozco de muchos proyectos; es un gran profesional de la actuación y canta increíble” Elaine Haro

En el video se puede ver a Elaine Haro muy cercana a Sian Chiong, por lo que usuarios ahora le reclaman que se burle de su paso en el reality.

Incluso algunos usuarios la han tachado de solo querer quedar bien sin importar que afecte a una persona a la que veía como un “hermanito”.

Te paso a la Montes pero a Sian ?!?!?! Y luego no se que es de Icho.

Elaine acaba de pasar a la lista negra 🫩 pero según ella burlándose de los de tierra en su presentación.

Es una queda bien 😂 https://t.co/Pe5SS7daQH — Jazmiin04 (@Jazmiinn04) July 24, 2025

Elaine Haro también se burla de la porra del Team Tierra en live de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025

Sin embargo, durante el live de YouTube de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro también se burló de la porra del Team Tierra.

Y es que señaló que aunque los integrantes del cuarto Tierra pensaban que era una gran porra, en realidad se trataba de una burla.

En ese sentido, Elaine Haro señaló que ella esperaba que no le pasará lo mismo al crear una porra para su equipo y que no resultará buena.