Irina Baeva -de 32 años de edad- anunció por lo alto que muy pronto será una mexicana más.

La actriz lleva más de 12 años viviendo en México y tomó una firme decisión, quiere nacionalizarse.

A través de una historia en Instagram, Irina Baeva compartió su decisión con sus fans.

Irina Baeva publicó una historia en Instagram para revelar a sus seguidores una gran decisión.

“En unos minutos les voy a compartir una de las decisiones más importantes de mi vida aquí, en mis redes sociales”, escribió la actriz en su historia.

Posteriormente, Irina Baeva compartió un video para revelar que iniciará los trámites para nacionalizarse mexicana.

Irina Baeva nació en Moscú, Rusia, y viajó a México en 2012 para iniciar su carrera actoral.

La actriz expresó su cariño y agradecimiento a México, por lo que quiere ser una más de sus ciudadanas.

“Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti, por tu gente, porque te quiero. Por eso hoy he decidido ser parte de México. Hoy he decidido realizar trámites necesarios para ser mexicana”

Irina Baeva