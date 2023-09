Parece ser que Wendy Guevara no está teniendo el éxito que esperaba, pues hace unas horas compartieron que se canceló el evento que tenía programado en Querétaro.

Distintos medios de comunicación, informaron que el tour ‘Resulta y Resalta’, que Wendy Guevara -de 30 años de edad- tenía fecha este 13 de septiembre en Querétaro, se canceló.

Sumado a ello, se dice que también pasaría lo mismo con otro evento que ya tiene programado. Pero ¿qué dijo Wendy Guevara? Su respuesta era lo que se esperaba.

Wendy Guevara dio por iniciado su tour ‘Resulta y Resalta’ el pasado 10 de septiembre en Zacatecas, donde se presentó ante 30 mil personas.

Sin embargo, se anunció que el show que tenía programado -como segunda fecha del tour- en Querétaro, fue cancelado por falta de venta de boletos.

Este show de Wendy Guevara tenía fecha programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Según argumentos de la influencer, la cancelación se dio por problemas ajenos a la producción.

Por otra parte, se rumora que el show que Wendy Guevara daría en el Teatro Metropolitan en la CDMX, también estaría por cancelarse debido a la misma razón; falta de venta de boletos.

El show en el Teatro Metropolitan de la CDMX está programado para el 14 de septiembre y hasta le fecha, Wendy Guevara sigue promocionando los invitados que tendrá:

Se dice que le cancelaron el show a Wendy Guevara en Querétaro a falta de venta de boletos y que lo mismo pasaría con el Teatro Metropolitan de CDMX, pero ella ya dio su versión.

Muy a su manera y con el estilo que la caracteriza, Wendy Guevara respondió a las preguntas sobre la falta de venta de boletos en sus shows.

Mediante un en vivo que realizó el 12 de septiembre, Wendy Guevara dijo no importarle si vendía o no boletos, para ‘Resulta y Resalta tour’, pues al final a ella ya le habían pagado.

Asimismo, Wendy Guevara dijo que tiene más fechas por la república mexicana, de modo que unas cancelaciones no le afectan.

“Yo no sé, han hecho notas que no vendemos, pero tampoco si no se llena, qué tiene, no hay pedo, lo importante es sacar el show (...) tenemos más de 35 presentaciones en toda la república y lo mejor de todo es que si no se llena, a mí ya me pagaron”.

Wendy Guevara, influencer.