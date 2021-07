El Rey Grupero se enfrenta a Horacio Villalobos en programa en vivo

Durante la transmisión de este 15 de julio del programa matutino Venga La Alegría, El Rey Grupero se enfrento a Horacio Villalobos en una acalorada discusión.

Los hechos ocurrieron en pleno programa en vivo, durante la emisión del concurso “¡Quiero Cantar!”, cuando Rey Grupero y Horacio Villalobos empezaron a hacerse comentarios injuriosos.

El conflicto inició porque El Rey Grupero llegó tarde al programa

El conflicto entre ambas celebridades inició debido a que El Rey Grupero llegó tarde a la transmisión.

Recordemos que Curvy Zelma se volvió la compañera de dueto del Rey Grupero; por lo que lo ideal sería verlos participar juntos en el programa.

Sin embargo, El Rey Grupero demoró tanto, que Curvy Zelma estuvo a punto de abandonar la competencia ; pero no antes de intentar convencer a los jueces de permitirle concursar a ella sola.

Por su parte, los jueces no estaban convencidos de acceder a la petición de la joven; pues aseguraron que ella y El Rey Grupero se habían registrado al concurso como dueto, así que estaban obligados a seguir las reglas.

“Yo creo que sería una falta de respeto para los otros compañeros que registraron sus conceptos y tú fuiste registrada como un dueto. Entonces si él no llega, ni modo, el mundo del espectáculo tiene que ser regido con reglas muy estrictas y si no ponemos el ejemplo nosotros, esto se va a poner muy mal y la gente va a empezar a repelar. Si no llega Rey Grupero pues no cantas Curvy” Horacio Villalobos

El Rey Grupero (@chismeenvivo/Instagram)

Curvy Zelma comenzó a cantar sola y justo en ese momento llegó El Rey Grupero; todos estallaron en críticas contra él.

Como todo indicaba a que el cantante no iba a presentarse; los jueces cambiaron de opinión y permitieron que Curvy Zelma cantara sola.

Justo cuando parecía que El Rey Grupero no iba a llegar, apareció en el momento más inesperado; cuando Curvy ya había comenzado la canción que habían preparado.

Entonces El Rey Grupero y su compañera pudieron terminar de interpretar juntos el tema.

Finalmente, el cantante ofreció disculpas por “no haberse comportado como un caballero”.

Fue de ese modo que iniciaron las críticas en contra de él, no solo por parte de los jueces, sino también por parte de Curvy Zelma.

“Deberías tener palabra porque eres un hombre de palabra y tú decidiste entrar a esto conmigo. Quiero que si te vas a poner los pantalones, lo hagas, porque no es justo, me tienes trabajando el doble, no vienes a los ensayos, tienes toda una producción a tus pies, ¿Quién eres? Que hagas chistes con tu vida, no lo hagas con la mía”, Curvy Zelma

Curvy Zelma (@curvyzelma)

Horacio Villalobos estalla contra El Rey Grupero: “Estoy harto de las mamarrachadas del Rey Grupero”

Cuando el dueto terminó de interpretar la canción, el conductor de “¡Quiero Cantar!”, Sergio Sepúlveda cuestionó al Rey Grupero por haber llegado tarde, y le pidió con cierta molestia, que explicara la razón de su demora.

Luego de eso, llegó el turno de que hablaran los jueces, a quienes también les desagradó la impuntualidad del Rey Grupero.

Por su parte, la opinión de Horacio Villalobos, el último juez en hablar, fue la que más llamó la atención por parte del público, pues desató una gran tensión entre él y el compañero de Curvy.

“Yo no me presto a falsedades. Estoy un poco harto de las mamarrachadas del Rey Grupero de querer destacar a priori en lugar de concentrarse en lo que tiene que hacer” Horacio Villalobos

En ese momento, El Rey Grupero le quitó la palabra para defenderse; por lo que no dejó terminar a Horacio Villalobos emitir su juicio completo.

“Eso ya siento que es como personal. Te voy a pedir un favor, bájale dos rayitas a tu soberbia”, El Rey Grupero

Fue de ese modo que Villalobos respondió al Rey Grupero que “le daba igual lo que él pensara porque no iba a hacer amigos”.

“Recuerda que aquí el juez soy yo. Por otro lado, es lo mejor que he visto en Quiero Cantar… Me da igual lo que piense de mí porque yo no vengo aquí a hacer amigos”. Horacio Villalobos.