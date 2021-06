A través de las redes sociales se viralizó un video en el que muestra a Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, besando a Isa Castro de ‘Acapulco Shore’.

Tras varias especulaciones, la pareja confirmó su relación y aseguraron que se encontraban muy felices. Sin embargo puntualizaron que llevan poco tiempo saliendo.

A dos meses de haber terminado su romance con Cynthia Klitbo, Rey Grupero confirmó que mantiene una relación con Isa Castro de ‘Acapulco Shore’.

En entrevista para el programa ‘Despierta América’, Rey Grupero e Isa Castro aparecieron juntos y se mostraron muy felices por el inicio de su nueva relación.

Sobre los rumores en torno a Isa Castro, Rey Grupero puntualizó que sabe que la integrante de ‘Acapulco Shore’ tiene su pasado, pero a él no le importa ya que se encuentran muy felices.

En el video, Rey Grupero habló sobre su romance con Cynthia Klitbo y aseguró que nunca le fue infiel.

Sobre su ruptura con Cynthia Klitbo, Rey Grupero aseguró que la distancia y Alfredo Adame fueron los causantes de su ruptura.

“El distanciamiento, estar separados por tanto tiempo y que este tipo (Adame) estuviera molestando tanto, porque él dio la información de Cynthia, cuando dio mi teléfono, a mí me hizo pedazos la vida dos semanas, que me estuvieron marque y marque y ya después se van bajando las aguas y te dejan de marcar, pero es incómodo porque es algo muy privado”

Rey Grupero puntualizó que le desea lo mejor a Cynthia Klitbo e incluso destacó que espera que pronto pueda encontrar el amor.

“Quiero que sea una mujer feliz, que sea una mujer plena, yo conocí de su vida, la conocí a fondo, entonces yo no podría desearle algo malo a una persona que me dio tanto cariño también, yo le deseo siempre lo mejor, es una buena mujer, y también si encuentra el amor, pues también se lo deseo de todo corazón”

Por su parte Isa Castro de ‘Acapulco Shore’ puntualizó que se encuentra muy feliz con el Rey Grupero.

“Todo, todo… la verdad es que siempre me alegra los días, yo así le digo, siempre me estoy riendo, siempre me está consintiendo, la verdad estoy muy contenta”

