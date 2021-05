"Ya siéntese, señora. Es un viejo payaso y ridículo", dijo Lorena de la Garza

Lorena de la Garza anda de pleito con Horacio Villalobos, y es que el conductor comentó en "Venga la Alegría" que ya tenía la edad para vacunarse contra el Covid-19.

En consecuencia, de la Garza le respondió a través de varios videos de Instagram, donde le corrigió el dato, afirmando que todavía no le toca la vacuna.

"Lo deberían desterrar, es un viejo payaso y ridículo" Lorena de la Garza, actriz.

Asimismo, recordó que Horacio ya es de la "cuarta edad" , y que no tiene talento pues no sabe hablar, cantar, actuar, ni conducir, por lo que no entiende qué hace ganando dinero en México.

Horacio Villalobos responde a Lorena de la Garza

Horacio Villalobos respondió a Lorena de la Garza luego de que esta arremetiera en su contra para defenderse de las críticas del presentador.

En sus videos de Instagram, Villalobos dijo en tono irónico que se siente contento por el hecho de que Lorena no se pierda "Venga la Alegría".

"La edad no es ningún problema, yo soy feliz con la edad que tengo. Por cierto, te he visto en el teatro, eres una desgracia" Horacio Villalobos, conductor.

Ante ello, de la Garza contestó con un nuevo video en donde lo llamó misógino y sin talento , además de alentarlo a ver la obra donde participa para hablar con motivo de causa.

De igual modo, le dijo que está algo perdido, pues todo lo que ella ha logrado en televisión es por algo, sólo que él todo critica y nada le parece.

"Has basado tu carrera artística en lastimar a la gente, eso no es tener una carrera, eso es una payasada como tú" Lorena de la Garza.

Y sobre su trabajo, comentó que Horacio Villalobos destrozó el monólogo de 'Ícaro' del actor italiano Daniele Finzi Pasca, por lo que no tendría por qué hablar.