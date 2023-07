Enamorada, así es como se encuentra María León, quien intentó mantener su noviazgo en bajo perfil, pero un paparazzi la captó derrochando amor en un restaurante y hoy al fin conocemos el rostro de su galán.

Equipo del programa Chisme No Like, grabó el momento en que María León, de 37 años de edad, llegó en una camioneta a un restaurante de la Ciudad de México acompañada de un guapo hombre, quien se presume es su nuevo novio.

El joven, quien vestía jeans y camioneta, tomó de la mano a la cantante y bailarina María León, ambos se sentaron en una mesa para cuatro personas y es que esperaban a dos más.

Novio de María León ya convive con los padres de la bailarina

Se trataba nada menos que de los papás de María León. Sí, José Manuel de Jesús León y María Elizabeth Herrera, de edades desconocidas, ya conviven con el nuevo novio de su hija, lo que significaría que la relación va muy en serio.

Tanto que María León no dejaba de sonreír, incluso trató a los meseros mejor que nunca. Según se aprecia en el video compartido por el programa de espectáculos, la familia está contenta con la relación.

Todo era sonrisas y felicidad hasta que la pareja se despidió y salió del lugar no sin antes sellar su amor con un apasionado beso.

¿Quién es el novio de María León?

De acuerdo con el presentador Javier Ceriani, de 52 años de edad, el galán de María León es ruso y se encuentra en México haciendo negocios.

Hasta el momento se desconoce el nombre y la profesión del afortunado ya que la artista aseguró que no lo dirá ya que éste no está involucrado en el mundo del espectáculo y quiere darle su privacidad; no obstante, asegura estar muy enamorada.

Recordemos que María León salía con Carlos Ferro, de 39 años de edad, a quien dicen le fue infiel con Alejandro Nones, de 40 años de edad, por lo que la bailarina se está dando una nueva nueva oportunidad en el amor.