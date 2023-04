Cuando de entonar el Himno Nacional se habla, las polémicas y equivocaciones no se han hecho esperar.

Y es que el Himno Nacional es muy importante en los eventos deportivos, en su mayoría de talla internacional y es un momento especial para los artistas que son elegidos para entonarlo.

Aunque varios de ello s han tenido equivocaciones que los fanáticos no han dejado pasar, por lo que han sido tundidos en redes sociales.

Esta vez, María León fue la encargada de entonarlo en el segundo Mexico City Series en el encuentro de San Diego y San Francisco.

Todo marchaba bien, pero en un momento, María León estaba cantando la siguiente estrofa: “Que en el cielo tu eterno destino”, y luego cantó “Un soldado de Dios escribió”, pero omitió “por el dedo de Dios se escribió.

Eso hizo que las críticas comenzaran a circular en las redes sociales y la cantante tuvo que pedir disculpas por lo ocurrido: “Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió.

“María León”:

Porque se equivocó entonando el himno nacional mexicano. pic.twitter.com/FEe3eiDD4r — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 30, 2023

Pablo Montero en la final de la Liga MX

Cabe recordar, que Pablo Montero se equivocó en la final de ida entre Club Santos y Cruz Azul.

Y es que, el cantante entonó: “que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor”, cuando lo correcto es “que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió”. Finalmente se disculpó.

MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA 🎶



El cántico del Himno Nacional Mexicano por parte de Pablo Montero previo al inicio de #LaFinalxFOX 🇲🇽 pic.twitter.com/OpRTamavuf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 28, 2021

Ángela Aguilar y el Himno Nacional en la pelea de Canelo Álvarez

Ángela Aguilar entonó en Himno Nacional en la pelea de Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders pero su actuación estuvo llena de críticas.

Y es que, los fans notaron una variación en la entonación, pues aseguraron que tenia un “estilo americano” y la tundieron por eso.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok