María León fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en el partido de San Diego Padres y San Francisco Giants del Mexico City Series.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú, pero no fue el mejor momento de la cantante, pues fue blanco de críticas por equivocarse al entonar el Himno.

Sin embargo, la falla de María León podría ir más allá de las críticas, pues aunque ya pidió disculpas, la ley podría sancionarla hasta con un día en prisión.

De acuerdo con el Artículo 56, que habla sobre los símbolos patrios, señalan las posibles sanciones que piede tener alguien que altere cualquier símbolo (Bandera, Escudo e Himno Nacional).

“..pero que impliquen desacato o falta de respeto a los Símbolos Patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas..”, se lee.

Aunque hasta el momento no hay nada oficial al respecto.

¿Cuál fue el error que cometió María León?

Todo comenzó cuando María León estaba cantando la siguiente estrofa: “Que en el cielo tu eterno destino”, y luego cantó “Un soldado de Dios escribió”, pero omitió “por el dedo de Dios se escribió.

De inmediato los memes y críticas no se hicieron esperar hacia la cantante, quien de inmediato salió a pedir disculpas.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió.

Mexico City Series 2023

Cabe recordar, que el Mexico City Series 2023 se dio como resultado de la Gira Mundial de MLB.

El fin de semana trajo a la capotal del país a los rivales del Oeste de la Liga Nacional, generando mucha expectativa en los fans.

