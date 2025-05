Jorge Losa -de 35 años de edad- tiene miedo tras ser asaltado en calles de la CDMX y revela si piensa contratar escoltas.

A finales de abril, Jorge Losa reveló que fue encañonado por delincuentes mientras conducía y se llevaron todas sus pertenencias.

En entrevista con De Primera Mano, Jorge Losa reveló que vive con miedo tras sufrir el traumático asalto.

“Me pasa que voy con el carro, voy manejando y me aterroriza por ejemplo cuando me encuentro en un atasco, en un traficar horrible y sé que no puedo avanzar ni para adelante, ni para atrás”

Jorge Losa