Aunque en meses pasados, Alejandro Camacho negó que su hijo recayera en las adicciones cuando Rebecca Jones fue hospitalizada, hoy las cosas cambian, el actor al fin acepta que Maximiliano tiene problemas.

En el marco de la presentación de la película “Amores incompletos”, protagonizada por Alejandro Camacho, el actor habló de la muerte de Rebecca Jones.

Como te informamos en SDPnoticias, Rebecca Jones murió a los 65 años de edad el pasado 22 de marzo, por lo que Alejandro Camacho, quien fue su esposo, reveló cómo honrara su memoria.

“Los que nos quedamos tenemos que hacer cosas a favor del que ya no está y la única manera que yo tengo de poder decirle a Becky que siempre estará en mi corazón pues es con mi trabajo”, declaró el actor de 68 años de edad.

Así como celebra que la película finalmente llegue a la pantalla grande ya que se filmó hace un año y medio.

Alejandro Camacho (Agencia México)

Alejandro Camacho mantenía buena relación con Rebecca Jones por su hijo

Por otro lado, recordó que él y Rebecca Jones no eran pareja y que estuvieron casados a lo largo de 20 años por lo que su relación era buena ya que procrearon un hijo: Maximiliano.

“Fue una mujer muy importante, pero nosotros nos divorciamos hace 11 años, o sea, hace una década, pero teníamos una relación cordial, tenemos un hijo en común”, subrayó y enseguida aceptó que éste no pasa un buen momento.

Alejandro Camacho acepta que su hijo tiene problemas de adicción

Sin ahondar en detalles, Alejandro Camacho aseguró que su hijo Maximiliano Camacho Jones, de 34 años de edad, se trató para dejar las adicciones .

“Sí, se atendió y está perfectamente bien, no puedo dar explicaciones a todo mundo, mis amigos no las necesitan, y mis enemigos, no me las van a creer”, pronunció para después asegurar que su hijo es un hombre muy fuerte y está superando sus problemas así como la muerte de su mamá.

Rebecca Jones y su hijo Maximiliano Camacho (@la_rebeccajones / Instagram )

Y finalmente, quitando el peso sobe su hijo, indicó que el también ha cometido errores y por supuesto se ha caído en diferentes situaciones.