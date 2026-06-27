La mañana de sábado 27 de junio, la cantante y ex integrante del grupo OV7, Lidia Ávila dio a conocer a través de sus redes sociales la muerte de su padre, Mónico Ávila.

“Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele, estoy segura que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos que puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre, Descansa en paz Don Mónico ”. Lidia Ávila

Escribió en un sensible mensaje Lidia Ávila así como compartió fotos de su padre, Mónico Ávila en las que se despidió de su “héroe” que ahora estarán junto a su hermano, también llamado Mónico Ávila y su hija Sophia, ambos también ya muertos.

¿De qué murió Mónico Ávila, papá de Lidia Ávila?

Los detalles de la causa de la muerte de Mónico Ávila, papá de Lidia Ávila no fueron revelados por la cantante.

Sin embargo, se conocía que Mónico Ávila padecía de la enfermedad de Parkinson, desde hace varios años.

Meses antes fue la propia Lidia Ávila quien en una actualización sobre la salud de su padre Mónico Ávila, dijo que se encontraba delicado, en una etapa muy avanzada.

Lidia Ávila recibe mensajes de condolencia tras muerte de su padre Mónico Ávila

Tras la publicación en sus redes sociales, Lidia Ávila ya ha recibido cientos de mensajes de condolencia, tras la muerte de su padre Mónico Ávila.

Mensajes en el que seguidores lamentan la sensible pérdida de Lidia Ávila “lo siento mucho querida, te abrazo fuerte”, “el cielo ganó un ángel, mi más sentido pésame”.

Asimismo, amigos del medio artístico se han hecho presentes enviando sus mensajes a Lidia Ávila, tras muerte de su padre Mónico Ávila.

“Chinita muchos recuerdos. Estamos contigo y con tu familia. Te quiero mucho”, escribió Mariana Ochoa, amiga y ex compañera de OV7.