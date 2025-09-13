Daniela Magún- de 48 años de edad- confeso que estuvo a punto de golpear a Lidia Ávila durante un ensayo.

En Netas Divinas, Daniela Magún relato que todo ocurrió por una coreografía que formaba parte de la gira de Kabah y OV7.

Daniela Magún estuvo a punto de golpear a Lidia Ávila durante un ensayo

Daniela Magún habló de un enfrentamiento que tuvo con Lidia Avila al ensayar una coreografía la gira de Kabah y OV7.

“Me entro un enojo y le dije a Lidia Avila no la voy a hacer” expresó Daniela Magún.

Según, Daniela Magún todo inició durante el montaje de la coreografía de Mírame los ojos, canción de OV7.

La conductora detallo que llevaba 10 años sin bailar en el escenario, por lo que los ensayos para la gira la tenían agotada físicamente.

Daniela Magún contó que después de tantos esfuerzos pudo completar la coreografía, pero Lidia Ávila -de 46 años de edad- le cambió los pasos.

Acción que enfureció a Daniela Magún y le informó a Lidia Avila que no iba a hacer la coreografía.

Posterior, Daniela Magún y Lidia Ávila se colocaron una frente a la otra para enfrentarse.

Sus compañeros corrieron a separarlas para que las cosas no pasaran a mayores, y todo terminó en un mal entendido.

“Nos tuvieron que separar por un ensayo y una canción” expresó Daniela Magún.

Lidia Ávila (Instagram/@lidiaavila)

La pelea de Daniela Magún y Lidia Ávila quedó en una divertida anécdota

Daniela Magún hizo una fuerte confesión en el programa Netas Divinas al recordar que estaba a punto de golpear a Lidia Ávila.

La conductora contó que durante los ensayos de la gira “90s Pop Tour” enfureció con Lidia Ávila por una coreografía.

Reconoció que llegó a un momento de desesperación porque Lidia Ávila cambio pasos en la coreografía.

Daniela Magún y Lidia Ávila se enfrentaron, y sus compañeros intervinieron para que no pasara a mayores.

No obstante, la pelea de Daniela Magún y Lidia Ávila terminó en una divertida anécdota.