Natti Natasha -de 38 años de edad- anunció con un bonito video que está embarazada por segunda vez junto a su esposo, Raphy Pina.

La cantante dominicana, Natti Natasha, también informo que aplazará su gira de conciertos para el año 2026.

Natti Natasha y su esposo, Raphy Pina, confirmaron que están esperando a su segundo hijo.

La noticia fue compartida a través de un emotivo video publicado en redes sociales, en el que muestra por primera vez su baby bump.

En el video se observa la intensa organización por la que sería su gira 2025; sin embargo, Natti Natasha informó que será pospuesta hasta el 2026.

Durante la prueba de vestuario en la grabación, hace saber que ninguna prenda se ajusta a su figura por el crecimiento de su vientre.

El audiovisual también muestra a su esposo, Raphy Pina, dialogando con su mánager e informándole que la gira se tendrá que posponer.

La primera hija de la artista, Vida, nació en mayo de 2021, por lo que actualmente tiene cuatro años. A la niña también se le aprecia en el video del anuncio.

En los comentarios, sus fans entendieron el motivo para aplazar el tour y le enviaron mensajes de felicitación al respecto.

“Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar pero, esto no. esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar así que, confirmado, tour 2026, pero con familia agrandada”.

Natti Natasha