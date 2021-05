El actor Billy Porter afirma tener VIH

Billy Porter es un famoso actor y cantante de Broadway, su gran talento lo ha llevado a tener la fama de la que goza hoy en día.

Actualmente, Billy Porter se está preparando para ser un hada madrina sin género en la nueva versión de la película “La Cenicienta”.

Pero algo que todos los fans desconocían es que Billy Porter tiene VIH, pero luego de 14 años de su diagnóstico, el actor finalmente ha tenido el valor para expresarlo.

Billy Porter confesó que ha tenido VIH durante 14 años, en una entrevista publicada en The Hollywood Reporter este miércoles 19 de mayo de 2021.

El actor también admitió no haber contado la noticia debido al temor y la vergüenza que sentía.

Además de imaginar las represalias y la marginación que sufriría en el mundo del entretenimiento; puesto que Billy Porter no deseaba que tener VIH marcara un límite en su carrera.

“La verdad es la curación. Y espero que esto me libere. Espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, para que pueda experimentar la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza. Esto es por mí”

Posteriormente el actor también confesó que fue la pandemia causada por el Covid-19 lo que le ayudó a reflexionar acerca de su secreto.

Y después de pensar en ello durante tanto tiempo se dio cuenta de que estaba listo para dejar de ocultarlo.

Billy Porter también confesó que decirle la noticia a su mamá fue lo más difícil para él.

Porter explicó haber crecido en una familia altamente religiosa y haber formado parte de la iglesia pentecostal.

Pero su mamá reaccionó de una forma tan dulce y comprensiva que el actor no se hubiera imaginado.

Incluso parece ser que Billy Porter recuerda a la perfección las palabras que su mamá le brindó en ese momento.

“Ella dijo: ‘¿Has cargado esto durante 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. Soy tu madre, te amo pase lo que pase’.”

Otra de las confesiones de Billy Porter en su entrevista fue que el 2007 fue el peor año de su vida.

En cuanto a su salud, el actor recuerda que en el 2007 le diagnosticaron VIH y diabetes tipo 2

Y por si todo eso fuera poco, en el 2007 también se vio obligado a firmar documentos de quiebra.

Sin embargo, Billy Porter ahora se encuentra más tranquilo y asegura que “sobrevivió para poder contar su historia”.

Además afirma que, ahora que está casado y está tratando de tener una familia se da cuenta de que no está solo; por lo que es momento de crecer y continuar hacia adelante.

“Sobreviví para poder contar la historia. Para eso estoy aquí. Yo soy la vasija y emocionalmente eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. Hasta que me casé (en 2017). Ahora estoy tratando de tener una familia; ahora no soy solo yo. Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso”.

Billy Porter