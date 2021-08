Eiza González considera a Danna Paola una “mami, ardiente”

A través de las redes sociales, Danna Paola se ha mostrado muy feliz con el éxito que ha tenido su nueva canción ‘ Kaprichosa ’, desde su estreno ha tenido un gran recibimiento en YouTube.

Sin embargo, Danna Paola no solo ha logrado conquistar a sus fanáticos, sino también a Eiza González quien no dudo en mostrarle su admiración en las redes sociales.

Danna Paola en Top Star (Captura de video / Top Star / YouTube)

Eiza González se muestra fascinada con el trabajo de Danna Paola

Danna Paola se ha mantenido muy activa en su cuenta de Instagram promocionando su nueva canción ‘Kaprichosa’, la cual tuvo la oportunidad de cantar en vivo en su regreso a los escenarios.

Sin embargo, Danna Paola no solo ha recibido buenos comentarios por parte de sus seguidores, sino también de algunos famosos como Eiza González, quien no dudo en mostrarse fascinada por el nuevo look de la cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Danna Paola adelantó parte de lo que sería su nuevo look para este nuevo sencillo.

En su publicación Danna Paola muestra una cabellera color rubio con castaño, peinada de dos chonguitos. Su publicación causó gran sensación entre sus seguidores, pero el comentario que más resaltó fue el de Eiza González.

Eiza González resaltó lo bien que le quedaba este look a Danna Paola y señaló que se veía muy ardiente.

“Me gusta mucho el güero mami, ardiente” Eiza González

Danna Paola no se quedo atrás y de inmediato le contestó a Eiza González con un “gracias mami”.

Eiza González chulea a Danna Paola (@dannapaola / Instagram )

¿Se acerca colaboración entre Eiza González y Danna Paola?

Luego de la interacción que han tenido las artistas en Instagram, usuarios han pedido una colaboración entre ambas. No es la primera vez que demuestran su admiración la una por la otra.

En entrevista para Ventaneando, Danna Paola resaltó el trabajo que esta realizando Eiza González en los Estados Unidos y destacó que sería increíble poder hacer algo con ella.

“Ojalá, estaría increíble hacer algo juntas, me encantaría” Danna Paola

Tras estos mensajes usuarios ya sueñan con una colaboración entre las artistas. Aunque Eiza González se ha dedicado a la actuación, regresó a la música con la canción ‘Fearless’ de la película animada ‘Spirit Untamed’.