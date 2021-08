Danna Paola aclara supuesta rivalidad con Belinda

A poco de darse a conocer que a Christian Nodal no le interesa realizar una colaboración con Danna Paola porque supuestamente a Belinda no le hace gracia la idea, ya salió alguien a desmentir este chisme.

La encargada fue Danna Paola, quien a su apresurado paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México aclaró de una vez por todas si es verdad que tiene roces con la cantante de “El baile del Sapito”.

“Jamás en la vida, de hecho, la sé imitar muy bien”, dijo cuando uno de los reporteros le preguntó directamente sobre la existencia de una rivalidad con Belinda.

Así como aseguró que le encantaría colaborar musicalmente con ella e incluso con Christian Nodal, específicamente con todo aquel que forme parte de la escena musical.

“A mí me encantaría colaborar con todo el mundo, yo colaboro con cualquiera, está increíble, lo padre de esta industria es compartir música”, dijo según se aprecia en el video compartido por el programa Hoy.

Danna Paola (Danna Paola/Instagram)

Danna Paola y Alex Hoyer nuevamente son captados juntos

Por otra parte, Danna Paola no estaba sola en el AICM, en aquel momento se acompañaba de Alex Hoyer, con quien se presume tiene un romance.

Al respecto, periodistas aprovecharon la oportunidad para preguntarle a la Danna Paola sobre su estado civil, por lo que ella bromeó un poco.

Declarándose muy enamorada de la vida, Danna Paola dejó ver cuál es su relación con Alex Hoyer: “En exclusiva, me está ayudando con mis maletas”, bromeó para posteriormente aclarar que solo son amigos.

“Somos super amigos, no me lo salen, espérenme”, dijo mientras el cantante intentaba protegerla de la prensa y es que Danna Paola no quería tenerlos tan cerca por motivos de sanidad.

Por lo que al ver que la prensa no mantenía su sana distancia les recordó la existencia de la pandemia por coronavirus así como dijo haberse aplicado la primera dosis de la vacuna anticovid y pidió a sus fans vacunarse.