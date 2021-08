Danna Paola estrena video oficial de ‘Kaprichosa’; rápidamente se posiciona en tendencias

Danna Paola estrenó la tarde de ayer el video oficial de ‘Kaprichosa’, un nuevo sencillo en donde la cantante le da un giro a las composiciones con las que era conocida.

La cantante, Danna Paola ha logrado posicionarse en número 5 de la tendencia de música en YouTube, a menos 24 horas de ‘Kaprichosa’.

El estreno de ‘Kaprichosa’ no solo dejó impactos a todos los seguidores de Danna Paola con cómo luce en el video oficial, sino por la letra que esta aborda.

Durante el video de poco más de 3 minutos se puede ver a Danna Paola vistiendo un vestido a cuentas que dejan ver su ropa interior, además de múltiple joyería en las manos.

Posteriormente, Danna Paola luce un sombrero negro y un conjunto de chaqueta con falda en tono plateado. Además del uso de Galaxy Z Flip 3, con quien actualmente hace colaboraciones.

La canción de Danna Paola aborda la manera en que trata a los hombres y cómo ella es quién decidirá lo que hace y cómo se lleva acabo el plan de salir con alguien.

“No soy de regalos ni de flores, yo pongo las reglas, instrucciones, no hay que ser tan genio, solo eres mi premio, I’m so sorry”.

Actualmente, la canción de Danna Paola se encuentra en el número 5 de las tendencias de YouTube.

Mediante una convivencia con su equipo, Danna Paola celebró y cantó en vivo ‘Kaprichosa’, en donde decidió cambiar una palabra de la canción, dejando una opción sin censura.

Y es que, la modificación en la letra de la nueva canción de Danna Paola dejaría en visto, que tal vez eso fue lo que quiso decir la cantante, pero tuvo que censurarlo y guardar mesura.

“Óyeme no te me adelantes, si te quedas conmigo no es pa’ que te cases, yo cambio de presa cada día, baby ya volví a la casería”.

Letra de 'Kaprichosa'.