Edwin Luna se equivoca de auto, “Ni siquiera del mismo color, me equivoqué bien gacho” contó el vocalista de la Trakalosa a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Edwin Luna se subió al carro a buscar su cubrebocas y la dueña de este lo cuestionó e informó sobre su error.

En su cuenta oficial de Instagram Edwin Luna compartió un video contando que en el estacionamiento de un restaurante se subió al automóvil equivocado.

“Abrí al carro pa buscar mi cubrebocas, me subí y me subí al carro de aquí mi amiga”

De acuerdo con Edwin Luna mientras iba caminando del un estacionamiento a un restaurante, recordó que no traía su curebocas y se regresó a su auto a buscarlo.

Sin embargo, cuando abrió la puerta del coche y comenzó a buscar el cubrebocas, una señora le preguntó qué estaba haciendo.

Algo confundid, Edwin Luna le contestó a la señora que estaba buscando su cubrebocas y la señora le cuestionó: ¿en mi carro?

“Bien seguro yo me metí a buscar mi cubrebocas, llega la señito y me dice ‘¿qué estas haciendo?’ Y yo ‘buscando mi cubrebocas’ Y me dice ‘¿En mi carro?’’”

Edwin Luna