Edwin Luna la hace broma pesada a Kimberly Flores (VIDEO)

Edwin Luna la hace broma pesada a Kimberly Flores; la modelo se enojó y arremetió con groserías en contra del cantante de La Trakalosa.

Y es que Edwin Luna decidió espantar a Kimberly Flores mientras cargaba cosas para la decoración de su nuevo negocio.

A través de su cuenta oficial en Facebook Kimberly Flores informó se encontraba molesta con su esposo Edwin Luna.

Y es que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, le hizo una broma la cual la modelo no se tomó muy bien.

Esta broma Edwin Luna le pidió a uno de los empleados del edificio que grabara y la modelo compartió el video en su cuenta para mostrar su disgusto con el cantante.

En el video se ve como Edwin Luna se esconde detrás de una puerta y espera a Kimberly Flores se acerque para asustarla.

Sin embargo, la modelo tenía una maceta y otras cosas en las manos, por lo que requirió ayuda de una de las cómplices de Edwin Luna.

Cuando Kimberly Flores logró pasar la puerta, Edwin Luna se acercó con cautela y asustó a la modelo por la espalda.

Aunque la modelo no gritó, arremetió con groserías en contra de Edwin Luna por haberla asustado en lugar de haberla ayudado con todo lo que está cargando.

“Verga, ni me ayudas y la madre, no me grabes… "

Kimberly Flores