Edwin Luna da gusto a sus haters y les canta ‘El Venado’, sencillo que le han pedido en redes sociales tras el escándalo de Kimberly Flores en ‘La Casa de los Famosos’.

Y es que a pesar de que la pareja ya dejó en el pasado los rumores del reality show, los haters de Edwin Luna no pierden oportunidad para llamarlo: “venado”, “cornudo”, entre otros.

A través de su cuenta en TikTok el vocalista de La Trakalosa, Edwin Luna decidió dar gusto a sus haters antes de que iniciara el año 2022.

Pues desde hace unos meses en redes sociales Edwin Luna ha recibido múltiples peticiones para que interprete el sencillo de Banda La Perdida ‘El Venado’.

Aunque las peticiones del sencillo son una burla constante hacia Edwin luna quien supuestamente fue engañado por su esposa en La Casa de de los Famosos, el vocalista decidió darle gusto a sus haters.

Y es que aunque Edwin Luna mencionó que ni la canción ni el apodo lo molestan, la mejor manera de demostrarlo es cumpliendo con lo que le han estado pidiendo.

“La verdad muchos creen que me preocupa, me asusta, que me enoja que me digan así”

Edwin Luna