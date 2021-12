Edwin Luna revela porque perdonó a Kimberly Flores; él también la habría engañado revelo en un video publicado en TikTok.

Y es que a pesar de que estos videos usualmente son bromas entre Edwin Luna y Kimberly Flores, dice el dicho “entre broma y broma, la verdad se asoma”.

Durante un video compartido en TikTok el vocalista de la Trakalosa, Edwin Luna habría confirmado la infidelidad por parte de su esposa Kimberly Flores.

Sin embargo, Edwin Luna también habría revelado perdonó a la modelo guatemalteca de 32 años de edad debió a que él también la estuvo engañando.

En su video Edwin Luna con un audio de la plataforma mencionó que la infidelidad de Kimberly Flores, supuestamente ocurrida en La Casa de los Famosos, no le dolió.

Y es que mientras la modelo participaba en el reality show, Edwin Luna confesó haber estado con otra persona.

“Mientras tú me engañabas, yo también. Por eso no me dolió”

Edwin Luna