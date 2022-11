Esto no está bien, Eduin Caz compartió en Instagram una bola extraña colocada a un lado de su garganta, el bulto tiene tal apariencia y descripción que podría no ser de grasa.

Algunas ocasiones ha hablado de afectaciones que los cantantes tienen en la garganta, apareciendo algunos daños por el exceso de trabajo, pero ¿cómo tal una enorme bola?

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme de 28 años de edad, no solo enseñó la bola en su garganta, sino que mostró mucha preocupación y vaya que lo dio a notar con su expresión.

Incluso parece que algunos de sus fans se burlaron de él y le dijeron “es papada”, pues enseguida respondió alertando que no se trataba de este cumulo de grasa.

Eduin Caz se puso muy serio al encontrarse una bola en la garganta

Por medio de dos historias de Instagram, el cantante se mostró muy preocupado al detectarse una enorme bola en la garganta del lado derecho.

Incluso colocó “qué pedo” en las dos historias, mostrando que la bola solo le aparece de un lado del cuello.

Luego de la primera muestra de la protuberancia, Eduin Caz dijo “pues no, no es papada”, para después apretarla un poco y decir “es una bola que me duele bien culero”.

El comentario que el cantante dijo sobre su bola que “no es papada”, descartaría que esta fuera por grasa, pudiendo ser un ganglio linfático inflamado.

Y es que su cara de preocupación y el que lo haya compartido en redes sociales sin decir nada más, ha dejado a todos sus fans con la preocupación del nuevo mal que le aqueja.

Eduin Caz: Su bola en la garganta apareció de un día a otro

Eduin Caz alertó cuando mostró una enorme bola localizada en su garganta, pues incluso dijo “me duele bien culero”, pero un día anterior no tenía señal del bulto.

Antes de que Eduin Caz compartiera el nuevo mal que le aqueja, se fue a Las Vegas, en donde acompañó al cantante El Yaki de 33 años de edad, a un concierto que dio.

Eduin Caz va a Las Vegas a un concierto del Yaki. (@eduincaz)

Por lo que se puede ver, solo fue Eduin Caz -si Grupo Firme- quien estuvo junto a su compadre cantando y bebiendo tequila.

Asimismo, se asume que el vocalista está lejos de su familia, pues ayer su esposa Daisy Anahy se mostró haciendo chiles rellenos de atún y luego haciendo rulos a su “nueva cabellera”.

Esto justo una hora antes de que Eduin Caz subiera el video donde muestra la bola de su garganta, mismo en donde se ve solo y sin ruido alrededor.

Hasta el momento no se tiene bien claro qué es lo que le pasa a Eduin Caz en la garganta que le dejó un gran bulto.