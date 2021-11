Eduardo Yáñez se siente agredido por la prensa “siempre la riego con ustedes”, dice

Eduardo Yáñez se siente agredido por la prensa “siempre la riego con ustedes”, les dice, por lo que prefiere optar por no responder sus preguntas.

El actor Eduardo Yáñez, fue captado por los micrófonos y cámaras de ‘Sale el Sol’, quienes no duraron en acercarse para cuestionarle sobre su vida artística.

No se mostró muy de acuerdo con ser entrevistado, pues dijo “no tengo nada más que contarles”, misma circunstancia que lo llevó a decir que tiene descontento con la prensa.

Eduardo Yáñez expresó que pese a que ya se había calmado la trifulca que tenía con la prensa, este volvió, pues dijo “siempre la riego con ustedes”.

Expresó que prefiere no contestar preguntar si no tiene nada de qué hablar, porque “terminan diciendo puras porquerías”.

“Siempre la riego con ustedes, al final terminan diciendo de mí puras porquerías y pues ya me cansé de eso, mejor hay que llevarnos en paz ¿no? Chido”.

Sin embargo, dijo estar agradecido con el seguimiento que le dan a su carrera artística.

En una entrevista que dio a Yordi Rosado, Eduardo Yáñez aseguró que después del golpe que le soltó al reportero, sufría al pensar que tenía que encontrarse con la prensa.

El reportero de ‘Sale el Sol’, le cuestionó sobre el cierre de ciclos para fin de año, a lo que Eduardo Yáñez enseguida prefirió ser directo y decirle que no le pregunte sobre eso.

“No me preguntes cosas que no, nada más para llenar tiempo, la verdad no tengo nada que declarar y that’s it”.

