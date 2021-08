Eduardo Yañez: “Amo a mi hijo” pero “no lo quiero a mi lado”

Como pocas veces sucede, Eduardo Yañez habló sobre su faceta como padre, revelando los “excesos” que cometió con su hijo y que según él, motivaron su distanciamiento.

Eduardo Yañez aseguró que pese a los ya varios años que lleva sin saber de su hijo, lo ama profundamente.

Sin embargo, Eduardo Yañez fue tajante al asegurar que no tiene intenciones de reconciliarse con su hijo e incluso dijo que “no lo quiere a su lado”.

Hasta donde se sabe, fue en 2016 cuando Eduardo Yañez y su único hijo, Eduardo Yañez Jr. se distanciaron, entre acusaciones de robo y abusos.

Eduardo Yañez sobre su relación con su hijo cuando era niño: “Nos tenían casi prohibido hablar”

A cinco años de distancia, Eduardo Yañez contó a Yordi Rosado la turbulenta relación que sustuvo con su hijo desde que era niño:

“En ningún momento dejé de apoyarlo, en ese momento mi relación con su mamá lo que permitía era materialmente hablando, no tenía él un padre con el cual pudiera aconsejarse porque nos tenían casi prohibido hablar, no nos daban chance de platicar […] Me cansé y dije: ‘Si tu no quieres que mi hijo tenga papá, pues no lo va a tener y me desaparecí’” Eduardo Yañez

Eduardo Yañez recordó que el reencuentro con su hijo se dio hasta los ocho años, gracias a la conductora Cristina Saralegui:

“De pronto lo vi y ya estaba enorme, ya tendría 8 años, se me cayeron los calzones, me puse a llorar, lo abracé, no lo había visto en tantos años y le pedí a su mamá: ‘Por favor no permitas que lo deje de ver tanto tiempo, no es justo’. Me abrazó y todo, pero sí como que se sentía incómodo, eso fue un impacto para nosotros dos” Eduardo Yañez

Eduardo Yañez: “Quise darle todo y pues la cagué porque el chamaco se convirtió en un junior”

Eduardo Yañez contó que tiempo después surgió la oportunidad de que su hijo viviera con él y aunque fue difícil, él se empeñó en ejercer por fin su rol de padre.

Ello, dijo, lo llevó a cometer excesos con Eduardo Yañez Jr. que desembocaron en los problemas que ahora los mantienen alejados:

“Tú no sabes cómo ser padre y mi información era que no le falte nada de lo que a mí me faltó, que nadie lo toque, que nadie lo moleste, nadie lo haga dudar, que no tenga ni un poquito de necesidad […] Quise darle todo y pues la cagué porque el chamaco se convirtió en un junior y cogió un camino que ahora nos tiene separados” Eduardo Yañez

Aunque se mostró dolido por la situación, Eduardo Yañez dijo que no tiene intención de buscar una reconciliación con su hijo:

“Yo ya no voy a cambiar mi forma de pensar, intenté lo mejor de mí, es mucho en cantidad, pero poco en sabiduría, y si no fue suficiente, pues así es como estamos, así nos vamos a quedar” Eduardo Yañez

Eduardo Yañez sobre su hijo: “No lo quiero a mi lado”

Pese a ello, Eduardo Yañez sostuvo que siente un profundo amor por su hijo, pero reiteró su decisión de mantenerse alejado del jóven: