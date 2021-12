Eduardo Verástegui anuncia que tiene Covid-19 y pasará la Navidad solo; señala que se hizo una prueba PCR en Los Ángeles, la cual dio positiva.

Aunque no se siente mal, Eduardo Verástegui señala que seguirá todos los protocolos de cuarentena correspondientes. por lo que no podrá pasar la Navidad con su familia.

Aún así, Eduardo Verástegui señala que estará acompañado por sus fans, además de que se se siente cerca de todas las personas que han pasado por la misma situación del Covid-19.

Eduardo Verástegui Covid-19 (@chismenolikeoficial)

Aunque no lo menciona de manera explícita, todo indica que Eduardo Verástegui tiene un contagio leve de Covid-19, de ahí que no requiera hospitalización ni atenciones especiales.

Asimismo, no se mencionó cuál variante es la que habría provocado el contagio de Eduardo Verástegui de Covid-19; pero como ya se menciono, no sería nada grave hasta cierto punto.

Al respecto, varios seguidores y fans le desearon a Eduardo Verástegui pronta recuperación de esta enfermedad.

Eduardo Verástegui fue criticado por hacer propaganda anti-vacunas

Debido a su contagio de Covid-19, muchas personas aprovecharon para recordar y criticar la propaganda anti-vacunas de Eduardo Verástegui ha hecho en redes sociales.

Eduardo Verástegui ha señalado en varias ocasiones que no cree del todo en el Covid-19 y mucho menos en las vacunas, las cuales acusó de ser parte de una conspiración mundial.

Eduardo Verástegui mencionó en un tuit en octubre que las vacunas son usadas para reducir la población, es por ello que no confía en las vacunas como tal.

Eduardo Verástegui tuitea contra las vacunas (@EVerastegui / Twitter)

Eduardo Verástegui dejó en claro que por todo lo anterior no se vacunará; no obstante, no se sabe si cumplió su palabra debido a que en Estados Unidos se pide estar vacunado para entrar al país.

Ahora que Eduardo Verástegui anunció que está contagiado, en comentarios le preguntaron si ahora “ya cree en el Covid-19″ y si “mantiene su postura anti-vacunas”.

Eduardo Verástegui se ha abstenido de realizar comentarios al respecto fuera del anuncio de su positivo a Covid-19.

Con información de Instagram.