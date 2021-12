Eduardo Verástegui: El Covid-19 ha sido como un retiro. Luego de que el actor anunciara estar contagiado del virus, habló de cómo la ha pasado en estos primeros días de aislamiento.

Luego de que el domingo pasado, Eduardo Verástegui anunció estar contagiado de Covid-19 tras hacerse una prueba PCR en Los Ángeles, el actor está hablando de cómo se ha sentido.

Durante su oración diaria en redes sociales, el actor y productor Eduardo Verástegui, aseguró sentirse bien y solo tener como síntoma ‘un poco de cuerpo cortado y tos’ luego dar positivo a Covid-19.

Asimismo, Eduardo Verástegui dijo en su video estar siendo muy disciplinado con las indicaciones que los doctores le han dado para pronto recuperes del contagio.

Pese a que personalmente, Eduardo Verástegui apuntó sentirse bien, dijo que a la vez está triste , ya que esta Navidad no podrá compartir la fecha con su familia como lo tenía planeado.

Aunque tomara esta tiempo como una bendición, ya que según el actor Eduardo Verástegui es solo una prueba más, de la cual aprovechara su tiempo para hacer meditación.

Además, Eduardo Verástegui dijo sentirse más cerca que nunca de la gente que esta pasando por la misma situación que él debido al contagio por el coronavirus.

Eduardo Verástegui: ‘Un vacunado me contagió de Covid-19′. El actor respondió a sus detractores que han señalado que su contagio por este virus es a causa de no estar vacunado.

Como es bien sabido, el también producto Eduardo Verástegui, ha sido uno de los personajes del medio del espectáculo que ha realizado una propaganda anti-vacunas, lo que ha hecho que sea fuertemente criticado.

Ahora, tras anunciar su contagio por Covid-19, en redes sociales Eduardo Verástegui ha recibido nuevamente duras críticas, en donde los internautas han asegurado que el contagio del actor se debido por no vacunarse.

Ante esto, Eduardo Verástegui salió a defenderse alegando que fue contagiado por una persona vacunada.

‘Para todos lo que me dicen que me dio Covid, porque no me vacune, les digo que quien me contagió fue un vacunado’.

Eduardo Verástegui