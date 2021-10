Eduardo Verástegui revela que no se vacunará y lanza polémica advertencia

Eduardo Verástegui continúa haciendo polémicas publicaciones en redes sociales sobre la pandemia de coronavirus, poniendo a prueba las políticas de uso de dichas plataformas.

Recientemente, Eduardo Verástegui arremetió contra varios líderes del mundo que no son de su agrado, pero también se lanzó contra las vacunas y las medidas anti Covid-19.

Ante la ola de desaprobación que generó, Eduardo Verástegui hizo una nueva y controvertida publicación en la que reveló que no piensa recibir la vacuna anti Covid-19.

El miércoles 6 de octubre, Eduardo Verástegui usó su cuenta de Twitter para revelar que no se ha vacunado, presumiblemente contra el Covid-19, ni piensa hacerlo:

“No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar”

Cabe destacar que el actor escribió las palabras derivadas de “vacuna”, con muchas faltas de ortografía, lo que habría hecho de forma intencional.

¿Con qué fin? para evitar que Twitter logre identificar las declaraciones del actor como contenido dañino y pueda penalizarlo, por ejemplo, suspendiendo su cuenta.

Eduardo Verástegui no ofreció más argumentos para justificar su decisión, que su desconfianza en quienes están “detrás de la jeringa”.

“No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las Jeringa…”

Eduardo Verástegui