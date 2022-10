Verónica Castro fue acusada de tener conversaciones inapropiadas con menores de edad, pero Dulce no lo quiere creer a pesar de que hay pruebas.

Jorge Carvajal compartió en su programa ‘En Shock’, un video donde supuestamente Verónica Castro toca temas sexuales con fans menores de edad.

Tiara es una de las jóvenes que reveló que había tenido conversaciones ‘subidas de tono’ con Verónica Castro, de 69 años de edad, información que fue replicada por el programa conducido por Felipe Cruz y su compañero.

Chisme No Like entrevistó a las adolescentes involucradas y aseguraron que las conversaciones se habían sacado de contexto.

Pero en un video compartido por Productora 69, se puede ver que la actriz sí tocaba temas de índole íntimo con sus jóvenes fans.

Verónica Castro (Tomada de video)

Dulce no cree que Verónica Castro haya hablado de temas inapropiados con sus fans

La cantante fue cuestionada sobre qué opinaba de las acusaciones en contra de Verónica Castro.

Dulce, de 67 años de edad, dijo que no estaba muy enterada del caso, pero no creía que esto fuera verdad.

“No quise ni verlo, porque se me hace como que uno no puede formar parte de esas cosas y de esas intrigas que deterioran tanto al ser humano, sinceramente no lo creo” dijo Dulce.

Aclaró que ella no desestima la acusación, pero a su parecer, no cree que sea verdad.

" Yo simplemente no lo creo” expresó Dulce, pero mencionó que debe existir un respeto hacia los niños y adolescentes.

“No eso no está bien, ni del pack, nada. No, no, no, los menores de edad hay que respetarlos amarlos, protegerlos y nunca en ningún momento atentar contra su inocencia” explicó Dulce.

Jorge Carbajal muestra supuestas conversaciones entre sus fans menores de edad

El periodista volvió a tocar el tema de Verónica Castro y reitera que la actriz hablaba de temas sexuales con sus fans.

Retó a los programas de espectáculos a que pasaran el video de cuatro minutos, donde se ve a Verónica Castro hablando de las partes íntimas de Gabriel Soto.

Mostró las capturas de pantalla de las conversaciones de un chat que tenía Verónica Castro con las menores.

En estas se puede leer que Verónica Castro le dijo a Tiara, de 19 años y una de las fans involucradas, que ella no se iba a enojar porque siguiera a Yolanda Andrade.

Según información de Jorge Carbajal, Verónica Castro le ofrecía regalos a Tiara, como una pulsera de Dolce & Gabbana.