La actriz y cantante Dulce María -de 39 años de edad- junto con su esposo, el cineasta Francisco Álvarez, anunciaron gustosos la dulce espera para su segundo hijo.

La pareja debutó en la paternidad con la llegada de su primogénita María Paula, nacida en diciembre de 2020.

¿Niño o niña? Todo sobre el nuevo embarazo de Dulce María

Fue por medio de Instagram que Dulce María y su esposo dieron a conocer el anuncio del embarazo.

“Les compartimos la noticia más hermosa del mundo”, escribieron Dulce María y Francisco Álvarez para lanzar la exclusiva que encantó a los fans y amigos de la pareja.

En la revista Marie Claire se publicaron las sesiones de fotos que muestran lo avanzado que está el embarazo de Dulce María.

Como se aprecia en la mayoría de las imágenes, la actriz y cantante posa mostrando su vientre y luciendo diferentes atuendos que realzan el embarazo de forma enternecedora.

Sin embargo, se desconocen los meses de gestación que tenga Dulce María en su segundo embarazo, así como el sexo del futuro bebé.

Del mismo modo, todavía no hay detalles de la fecha aproximada para el nacimiento. Se espera que sean Dulce María y Franciso Álvarez quienes vayan revelando los detalles faltantes.