Dulce dice que Yrma Lydya se está convirtiendo en un mito como Selena Quintanilla, aunque reconoce que la cantante de 21 años de edad todavía no tenía las grabaciones que le hubiera significado un salto en su carrera.

El 23 de junio se registró el feminicidio de Yrma Lydya en el restaurante de comida japonesa ubicado en la Colonia del Valle, Suntory. De acuerdo con el reporte de las autoridades, su esposo Jesús Hernández Alcocer de 79 años de edad, fue quien le disparó.

En medio de las investigaciones, diversas celebridades se han pronunciado por el feminicidio de Yrma Lydya.

Yrma Lydya: Jesús Hernández Alcocer habría amenazado a su familia para que ya no hablara del caso, revela Sandra Montoya

Tal fue el caso de Dulce, de 66 años de edad, quien tuvo la oportunidad de conocer a Yrma Lydya ya que era parte de GranDiosas.

El feminicidio de Yrma Lydya a manos de su esposo Jesús Hernández Alcocer paralizó al mundo del espectáculo. En medio de las investigaciones, las celebridades han pedido justicia por la muerte de la cantante.

Las autoridades detuvieron a Jesús Hernéndez Alcocer como al chofer Benjamín Hernández Mendoza. Declaraciones aseguran que el chofer habría entregado el arma con la el abogado disparó a la cantante.

En entrevista para el programa Hoy, Dulce lamentó el feminicidio de Yrma Lydya y recordó que tuvo la oportunidad de conocerla gracias a su participación en el espectáculo GranDiosas.

Dulce destacó que el feminicidio de Yrma Lydya le recuerda el caso de Selena Quintanilla, pues ambas eran dos cantantes que empezaban su carrera dentro de la industria musical y eran grandes promesas.

En ese sentido Dulce puntualizó que Yrma Lydya se está convirtiendo en un mito.

“Ya sabes que cuando alguien se muere se vuelve un mito, yo creo que Yrma Lydya se está convirtiendo en un mito. Me recuerda un poco el caso de Selena”

Dulce señaló que a diferencia de Selena, Yrma Lydya todavía no contaba con las grabaciones con las que pudiera dar un salto en su carrera.

“Eran chicas que estaban empezando sus carreras, aunque Yrma Lydya todavía no tenía las grabaciones que le hubieran significado cosas importantes en su carrera”

En su conversación, Dulce recordó que tuvo la oportunidad de conversar y darle consejos a Yrma Lydya sobre diferentes temas.

Dulce les pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto sobre el feminicidio de Yrma Lydya, porque su muerte no se puede quedar sin castigar al culpable.

Sin hablar sobre la responsabilidad de Jesús Hernández Alcocer, Dulce destacó que Yrma Lydya debe de tener justicia y que se castigue a su feminicida.

“Las autoridades deben de tomar cartas en el asunto de una manera muy seria, porque esto no se puede quedar así. Yo no señalo ningún culpable no es mi papel, pero como mujer creo que debe haber justicia”

